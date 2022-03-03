Демонстративный отказ Пентагона от испытательного пуска баллистической ракеты «Минитмен III», чтобы «не напрягать» и без того взрывоопасную ситуацию в отношениях с Россией и объяснение министра обороны США, почему Америка не может объявить Украину бесполётной зоной, опасаясь столкновения с российскими ВКС и начала прямого боестолкновения с Россией (в просторечии — войны), чётко показывает две вещи. Во-первых, воевать непосредственно с Москвой, что бы себе ни выдумывал Зеленский, Вашингтон не готов и не планирует. Можно сколько угодно рассказывать об «общих демократических ценностях» Украины и стран западного блока, помогать Украине деньгами и оружием, слать туда военных инструкторов и наёмников-«добровольцев», а также притравливать на Россию и готовить к войне с ней до последнего украинца. Но только не воевать рядом с ней и за неё самим.

Во-вторых, происходит это исключительно и только благодаря тому простому факту, что Соединённые Штаты эту войну не выиграют и они это превосходно знают, причём тамошние военные отлично понимают, когда нужно перестать хорохориться. Точнее, чем бы она ни закончилась, даже если война эта пройдёт без обмена ядерными ударами (европейцев, японцев и англичан это тоже касается), результатом в любом случае будут горы трупов. И как бы Госдепартаменту, Конгрессу, президенту Байдену и в целом демократам ни был дорог украинский проект, рисковать повторением Кореи или Вьетнама никто из них не готов, особенно после провала в Афганистане. Не та эпоха, не та Америка, да и Россия уже не та, что в 90-е, несмотря на все разрушительные действия «эффективных менеджеров», командовавших и командующих страной. Сирийский опыт, перевооружение и непрерывные тренировки армии дали ей большую фору.

Соответственно, чем бы ни закончились в итоге попытки высокопоставленных американских чиновников свести всё к информационной войне, в которой они, с учётом российской пятой колонны в отечественной «элите» и многочисленности примкнувших к ней «полезных идиотов», до крайности сильны, воевать с Путиным они боятся (и правильно делают). Их главная задача сейчас остановить российскую спецоперацию на полдороге, замотать Москву бессмысленными переговорами, протянуть время, как в 2015-м году, вывести ударные украинские части из замыкающегося на глазах котла на Донбассе и спасти от анонсированной денацификации максимальное число «ценных кадров» из числа необандеровцев и откровенных нацистов — на будущее. То-то Дерипаска начал в качестве голубя мира выступать, внезапно вспомнив об опасности, которую таят в себе украинские АЭС. Жалко, всё-таки, нашим миллиардерам своих яхт, вилл и самолётов. Так им хочется их сохранить…