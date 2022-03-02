{ 2 марта 2022 }

Основной аргумент против спецоперации России на Украине

Рубрики: [Telegram]  

Основной аргумент против спецоперации России на Украине: «а я не хочу, чтобы так было». Логика пятилетнего ребёнка, спорить с которой невероятно трудно, тем более, что выкатывают эту претензию люди более, чем взрослые. И что им на это ответить? Автор этого тоже не хочет. И никто в здравом уме и трезвой памяти в российском руководстве, начиная с Путина, не хотел. Долго копилось, очень долго не отвечали, слишком долго терпели, упорно пытались о чём-то договариваться, писали и подписывали проработанные до мелочей бумаги и пытались осознать: что, в самом деле, сложного в том, чтобы выполнять то, что, согласно этим бумагам Киев был выполнить обязан… Наконец, окончательно осознав, что с украинским руководством говорить бесполезно, пытались договориться с его спонсорами и кураторами. Тоже оказался не в коня корм.

Теперь на Украине идёт зачистка её нацистов и уничтожение военной инфраструктуры, которая может и должна была быть использована против России. США, Евросоюз и Великобритания в бешенстве: столько лет работы и столько денег, потраченных на обустройство идеального плацдарма для ведения войны на уничтожение против России коту под хвост! Заявлено о тотальной экономической войне Запада против Москвы, конфисковываются российские активы, частные и государственные, которые там находятся, американцы заявили о том, что российские самолёты, оказавшиеся в их воздушном пространстве, будут арестованы, англичане — о запрете захода российских судов в их порты и о возможном прекращении работы российского посольства в Лондоне…

Там ещё много чего было, есть и будет, но главный вывод из всего этого: против России начата война на уничтожение. И касается это не её руководства, а всего населения и страны, как таковой. Так что любые (подчеркнём: ЛЮБЫЕ) ответные меры, которые будут предприняты против стран, атаковавших нас, теперь легитимны. Военные — не менее, чем финансовые и экономические. Что до тех, кого это у нас смущает до того, что они готовы помогать врагам своей страны против неё, неважно, как именно, кто они, какие посты занимают и какими связями располагают, это государственные преступники, которые должны отвечать по всей строгости законов военного времени. Что до самолётов и судов… Зачем, собственно, англичанам вообще порты, если в них не будут пускать наши корабли? И зачем американцам аэропорты? Ну, и так далее… Тут идей много.

Евгений Сатановский


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