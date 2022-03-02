Вещание «Эха Москвы» и «Дождя» приостановлено. Уже хлеб. А то идиотизм ситуации, которая сложилась в результате того, что у нас под свободой слова понимается прямая измена родине и открытая подрывная работа в пользу противника во время ведения страной военных действий, зашкаливает. Остаются, правда, в телевизионном эфире «Евроновости», которые раскатывают Россию и её руководство как Б-г черепаху, и много чего в интернете, но до этих вражьих ресурсов прокуратура пока не добралась. Хотя, казалось бы, что проще, чем отправить «Евроновости» вслед за «Эхом» и «Дождём»? После всего того, что нам европейская начальственная сволочь, которая в огромной мере ответственна за превращение доброй половины постсоветского пространства в то, чем оно стало, выкатила…

Впрочем, не исключено, что тут работают все те наши начальники разного уровня, до высшего включительно, которые всё ещё надеются, что их возьмут в Европу в качестве почётных пенсионеров или хотели бы туда интегрироваться вместе со всей страной, чтобы не отрываться от своих кормушек. Ну, или, с учётом сложившейся ситуации, удачно предать её в нужный момент, обеспечив себе алиби: они сделали, что могли в трудную для отношений Москвы с Европой годину, дав возможность в самом центре Мордора вещать голосу света и добра. И не забыть, сделав козью морду, выкатить счёт центру всемирного света и добра за оказанные ему услуги… Оно, конечно, сейчас будет технически сложнее, чем до начала спецоперации России на Украине, но вдруг прокатит?

Пытаться при этом разъяснять реальную ситуацию людям, зомбированным и уже заблокированными, и незаблокированными СМИ и украинскими интернет-бойцами — дело почти безнадёжное. Слушать не заставишь, да и не слышат они тебя. А если слышат, то не верят. Особенности человеческой психологии. Та же вера, только не религиозная, но не менее твёрдая. В Навального или Зеленского, в западную демократию и Запад как таковой, в то, что от вакцинации один вред и никакого коронавируса нет, а есть чипирование человечества Гейтсом, в то, что Путина надо валить или необходимо самому валить из страны, неважно. Они в это ВЕРЯТ. Что до того, когда с верой в наши власти и в Россию всё пошло наперекосяк, а вера во всё, что против России начала править бал… Давно это началось. Очень давно.

Точнее, ещё с Руси и Российской империи, которая на этом и накрылась. Продолжилось в Советском Союзе, который тоже именно на этом прекратил своё существование. И расцвело не только в России, но и на всём постсоветском пространстве. Народ совершенно точно знает, что наверху сидят или прохвосты, или их прихвостни и шмары, или откровенные бандосы, или мафия и наркомафия, или жулики и аферисты всех типов и видов. Что так было всегда и всегда будет. И с этим трудно спорить. Так что защищать страну от её врагов он будет не за начальство, а против. Вопреки своим инстинктам и шкурным интересам. Поперёк всякой стандартной логики. За что, кстати, Россию на Западе терпеть не могут, а отечественная «элита», насквозь гнилая, лживая, подлая и продажная терпеть не может свой народ, считая и откровенно называя его быдлом. В числе которого автор всю свою жизнь и пребывает.