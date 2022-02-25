{ 25 февраля 2022 }

А Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия…?

Рубрики: [политика]  [Фейсбук]  

Война. По формулировке Клаузевица, «война есть продолжение политики иными, насильственными способами». 

К политике у пацифистов претензий в принципе нет, а к её продолжению есть и прям таки категорические.

Война, как правило, является средством навязываемая своей воли противнику.

Путин продекларировал свою волю — обеспечить безопасность стране.

Тех, кому представляется, что угроз нашей стране нету, могу только пожалеть. Социальный инфантилизм на марше.

Объяснить, доказать наличие угроз для России пацифистам невозможно. Другой подход к жизни, иная картинка.

Могу заподозрить, что отрицалово большей части пацифистов зиждется на иррациональной ненависти лично к Путину. Ненависть эта давняя, на уровне спинно-мозговых рефлексов. Хорошо помню её генезис — два десятка лет назад её для них сформулировал опальные олигархи первого транша. Сначала Гусинский с Березовским, после Ходорковский со всеми остановками. Лужков втихоря к ней руку приложил, когда искал для себя высшей власти…

С этим понятно.

Теперь вот интересно, а кто в принципе убедил пацифистов в том, что теперь, в 21-м веке прервалась логическая связь политики с войной? Просто любопытно.

Мы не видели войн сегодня, вчера, позавчера? А Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия…?

Впрочем, глупости тут пишу. Тех, кто невзлюбил Путина, не переубедить. Кроме того, им, рефлектирующим, социально необходимо выплеснуть свои чувства отрицалова и обнаружить своё не одиночество. Пусть их.

Карл Шуман


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