Столько всё-таки вокруг наивных идиотов…

Объявление Зеленским всеобщей мобилизации на Украине в течении 90 дней (!) на фоне заявления турецкого министра иностранных дел, что российские корабли вольны проходить через Босфор и Дарданеллы, в том числе возвращаясь на базы (вне зависимости от того, идёт ли Черноморский флот домой или суда из других флотов покидают Чёрное море), как и заверения в том, что Соединённые Штаты и страны Евросоюза воевать с Россией не намерены, хотя и введут очередные санкции, достаточно ясно демонстрируют как «готовность» нынешнего руководства Украины к реализации ранее анонсированных им планов по разгрому России, так и то, насколько за Киев готовы вписываться все его многочисленные «союзники», на поддержку которых он явно надеялся.

Всё-таки не надо было Зеленскому до такой степени безобразно себя с нами вести. Роль жертвенного агнца ему явно не нравится, но никакой другой ему никто из тех, кто его на Россию годами притравливал, заверяя во всесторонней поддержке, подбрасывая денег (немного) и оружия (списанного), не выделяет и выделять не собирался никогда. Так что совершенно непонятно, о чём он собирается теперь вести с Путиным переговоры, о которых так много говорят все западные любители загребать чужими руками жар из костра. Обсудить ход проведения танкового парада украинских ВСУ на Красной площади? Или программу праздничного концерта по встрече российских военных в Киеве, который действующий президент Украины с успехом может провести в качестве ведущего?

С него станется. Только гонорар утвердит… И ведь, когда к власти шёл, так прилично выглядел, такие слова говорил и обещания давал! И даже некоторое время спустя, после того, как пришёл, казалось, что хоть в чём-то может оказаться лучше Порошенко. Ан нет, оказался хуже, и намного. Такого наворотил, что теперь и впрямь денацификация и денационализация Украины силовым путём — единственный выход, пока с ней чего-нибудь совсем катастрофического не случилось. Что до союзников — они у него есть. «Эхо Москвы», «Дождь», «Новая газета» — вечное трио плакальщиков над Россией, которую они потеряли, а также масса народу помельче в русскоязычной блогосфере — его верные и неизменные союзники. На них он может опереться при любом раскладе. Столько всё-таки вокруг наивных идиотов…