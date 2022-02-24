Министр обороны Соединённого Королевства Великобритании объявил, что его страна готова где угодно «пнуть Россию»

Министр обороны Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес объявил, со ссылкой на Крымскую войну, что его страна всегда готова нанести удар по российским интересам в любой точке мира и где угодно «пнуть Россию». Ну, как всегда англичанин до крайности груб, чтоб не сказать, хамоват, однако быдло — оно и есть быдло. С джентльменами у «гордых бриттов» давно напряжёнка. Вымерли там джентльмены, как, впрочем и леди. По крайней мере в элите. Кто не мегера, та гарпия, кто не гарпия, та корова, кто не корова, та овца. Одна только королева-мать осталась. Что до британского министра обороны, он, конечно, болтливый дурак, но некоторую историческую справку по Крымской войне читателям дать нужно. А то вдруг они не в курсе самых пикантных её деталей.

Итак, в Крыму англичан в ходе той войны было 200 864 человек. По всем остальным — французам, туркам, итальянцам и прочим европейцам, включая австрийцев, немцев и швейцарцев, которые там тоже были, цифр приводить не будем. Они нам пинка дать не обещали — пускай пока спокойно поживут. Наверное, они чуть умнее, чем нынешний министр обороны Великобритании. Англичан в результате этой самой войны в Крыму было убито и погибло от ран и болезней 22 602 человека, ранено было 18 253 человека. Севастополь и Крым в целом, которые тогда были российскими, в итоге ими и остались. Да и теперь это Россия. Так что идея пнуть там, либо в любом другом месте планеты британским сапогом российские интересы, разумеется, любопытна, но проблема в том, хватит ли у того огрызка Британской империи, который представляет Бен Уоллес, для этого народу.

Что до места, необходимого для того, чтобы закопать на территории России экспедиционный корпус любого размера, который Великобритания сочтёт необходимым для организации помянутого пинка выделить, его более чем достаточно даже в сегодняшнем, урезанном вдвое по сравнению с временами Советского Союза состоянии страны, хотя тратить на британские военные кладбища дорогую крымскую землю вряд ли сейчас кто-нибудь будет. Впрочем, отправить британский флот на дно Чёрного, либо любого другого из окружающих Россию морей, рыб кормить, можно и без этого. Как, с учётом современных военных технологий, можно разом стереть с лица земли и всю Британию, вместе с её глупым как пробка министром обороны и всеми прочими вооружёнными силами и населением. Хотя их, как раз, в отличие от Уоллеса, жалко. Но не вопрос. Пусть только попросит — можно организовать.