Про Михалковых

Мне глубоко симпатичен Никита Михалков — это выдающийся режиссер и человек. Мне очень симпатична Анна Михалкова — прекрасная актриса. Мне симпатична и Наденька Михалкова — по фильму, где она маленькая и абсолютно естественная. В фильме своего отца.

Но что мне непонятно, это неуемное стремление быть в русле. Или так положено? Кесарю — кесарево, слесарю — слесарево? дети режиссеров должны быть режиссерами, а дети сталеваров — сталеварами? Это правда жизни? И выдавать на гора — продукцию?

Впрочем, о фильме, в котором Надежда выступает не только режиссером, но и главной героиней фильма. Сценарист — неизвестен.

Основное эмоциональное восприятие — жуткие рептилоидные лица заслуженных и любимых актрис — Максаковой и Остроумовой. Это не по роли — по жизни. После кучи пластик. Кошмарно.

Основная идея фильма «Номинация»? А нет никакой идеи. нет, она может и была, но как-то не прослеживается. Нет, впрочем — есть. Но вялая — о конфликте детей и отцов. Может быть.. А может и нет..

Сюжет незатейлив и сварганен по типу — вали все в кучу.

Здесь и вдова известного режиссера, которая основала его фонд. И растраченные деньги от гос-ва под этот фонд. И необходимость снять хотя бы фильм на эти растраченные деньги. Хоть какой.

Три дочери — актриса Анна Михалкова. Но снимается в ширпотребе. с мужем нелады. С любовником тоже как-то не задалось. Сын — немой. Но творческий. Он в конце фильма сдает документы во ВГИК. На режиссерский факультет. Почему-то.

Вторая дочь — режиссер. Почему-то. Потому что с Америкой не задалось — там ее брали на роль в Голливуд. Не срослось. Ей в «этой стране» киноиндустрия не нравится.

Есть еще дочь — непонятно как оказавшаяся в семье. Приемная. У матери, как водится, молодой любовник. И роскошный образ жизни.

Дочь-режиссер решает снимать по сценарию отца — давно забытому. Там в деревне старики живут вечно. Потому что раз в год топят в колодце самую молодую девушку этой деревни. Но это очень невнятно все.

Что в результате? А ничего.. пшик.

Бедной Анне Михалковой играть нечего — но она изо всех сил что-то из себя вымучивает. Даже жалко становится.

Максакова изо всех сил играет жесткого деспота— рептилоида, но в конце — по мысли сценариста — в ней должно проклюнуться что-то живое. Оно как-то плохо проклюнулось, честно говоря.

Сама Надя Михалкова — это бледная калька ее кумира Арбениной ( музыкальный фон именно ее). Неряшливая одежда, некий образ хиппи с сигаретой в зубах. С творческими исканиями.

Операторская работа — из рук вон плохо. Крупные планы рептилоидных лиц главных героинь, увядшая кожа, натянутость кожи — б-р-р. Растянутость сцен — для чего? заполнить время?

Сатира? На что? На поиски денег и спонсоров после того, как «просрА.. ли» деньги, выделенные на фильм? Кстати, любимо словечко, повторяющееся на всем протяжении картины.

Спонсор — хорош. Особенно. когда приводит на роль свою очередную пассию — негритянку. Чтобы сыграла дочь в деревенской семье. Вот такие спонсоры и бывают. Особенно когда деньги на фильм пошли неизвестно куда..

В чем же смысл фильма? Соль? не знаю.. Все как в старом пошлом анекдоте. Там узбек рассказывает задумку фильма — “один верблюд шел — наср.. Ал, второй идет — насРал…” Продюсер восклицает — да понятно, интересный ход и начало… а соль-то, соль в чем? ” На что режиссер вяло отвечает — “Какая соль… одно гО. .. вно.”

Ну что хочется сказать — печально.

Уже только потому, что желания часто не совпадают с возможностями. А когда они еще и не совпадают с талантом — и того печальнее.

И ведь у сына сталевара намного легче — даже если первая плавка козлом закончилась. Значит, руку набьет на третьей плавке, на пятой..

А вот у режиссеров — точно так же? Или все-таки там сразу на поверхности видно — кто в себе несет крупинки таланта, а кто просто — гудок.

Не знаю. Но все равно печально. Что талант по наследству не передается.