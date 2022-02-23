Конечно, это — только пролог. Конечно, это — реванш. Конечно, речь идет не о воссоздании СССР, а о восстановлении исторической России.

В этой России нет и не может быть никакой независимой Украины (как впрочем и независимой Белоруссии).

Война обязательно будет. Ялта — мертва но Рейкьявик — тоже мертв.

Империалистические хищники готовятся к схватке. Право наций на самоопределение — тухлятина, в которую давно никто не верит. Самоопределиться можно только заплатив за это кровью.

Политические украинцы традиционно платить не хотят и просили в кредит. Кредит — не дали.