{ 23 февраля 2022 }

Конечно, это — реванш

Рубрики: [политика]  [Фейсбук]  

Конечно, это — только пролог. Конечно, это — реванш. Конечно, речь идет не о воссоздании СССР, а о восстановлении исторической России. 

В этой России нет и не может быть никакой независимой Украины (как впрочем и независимой Белоруссии).

Война обязательно будет. Ялта — мертва но Рейкьявик — тоже мертв.

Империалистические хищники готовятся к схватке. Право наций на самоопределение — тухлятина, в которую давно никто не верит. Самоопределиться можно только заплатив за это кровью.

Политические украинцы традиционно платить не хотят и просили в кредит. Кредит — не дали.

Сергей Мардан


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