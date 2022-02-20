Олимпийские игры в Пекине завершились. Нет, конечно, осталась ещё церемония закрытия и Параолимпиада, но ощущение странное. Спортсмены и тренеры сделали всё, что могли. Что смогли — выиграли, что не смогли, не выиграли, но на то и спорт. Складывается сложное отношение к спортивным функционерам, вреда от которых, как всегда, оказалось намного больше, чем пользы (одна только удивительная история с Камилой Валиевой и её непонятной пробой чего стоит), но чего ещё можно хотеть от чиновников! От ЛЮБЫХ чиновников, скажем сразу. Не только от наших и не только от нынешних. Помнится, в средневековом Китае даже был у императора знаменитый «Сад честного чиновника», чтобы показать тогдашним местным управленцам, какое достойное воздаяние ждёт бюрократов за честность. Совершенно бесполезное оказалось дело. Не сработало, хоть тресни.

Нет, начинание, конечно, было благое, да и сад в результате вышел роскошный, а на современников, в ту эпоху, когда его создавали, впечатление, наверное, он производил и вовсе ослепительное, но конечный результат… Не было в этом мире честных чиновников, нет и не будет. Как нет высокоморальных весталок-проституток, правителей, которых все бы любили и которые никому бы не причинили зла, а также торговцев алкоголем и наркотиками, заботящихся о жизни и здоровье окружающих. Вопрос скорее о том, какой вред тот или иной чиновник приносит своей деятельностью или бездействием (что тоже возможно, да ещё как!) и удерживает он аппетиты в рамках разумного, или берегов не видит, доводя окружающее население до бунта и ввергая его в соблазн неприятия власти, которую представляет, как таковой — всей, целиком, включая верха. Ну и, понятное дело, нет ли у него самого излишних амбиций. А то бывали прецеденты…

Возвращаясь к пекинской Олимпиаде… Такая мешанина из политики, агитпропа, интриг, допинга и прочей «Игры престолов», что никаким особым праздником спорта уже и не пахнет. Какой уж там праздник… Такую грязь вокруг неё развели, причём совершенно неважно, извне или изнутри. Некоторые из наших собственных комментаторов происходящего в Пекине, в том числе высокопоставленных, до такой степени поразили! То ли старые счёты сводили, то ли зависть их задушила, то ли неизвестные широкой публике интриги на поверхность полезли, то ли просто прорвало — кого на старости лет, а кого и просто так… Ну и, понятно, что отсутствие у сборной России флага и гимна свой осадок оставило, да и сама по себе Олимпиада без зрителей, при всём том, что китайцы старались, как могли, да и с чисто политической стороны дело было более чем полезное и для них, и для нас… Начальники встретились, о чём надо поговорили, «часы» сверили. Ну, а дальше будет, как будет.