Что посмотреть и послушать в феврале

ПРОЛОГ

Игорь Северянин писал, что ему, чтобы он был «светел и продуктивен, так мало нужно».

Подозреваю, поскольку Северянин был сибаритом, мне нужно еще меньше.

В самом начале года мне не до пост-пост-мета-мета-шуток, хотя и их изобрел я; я — певец солнечной ориентации, мне надо продумать мою солнечную стратегию длиною в год.

Чтобы быть светлым и продуктивным, чтоб не бояться дистимии, надо всегда помнить о Главном.

О Главном — и этот обзор.

СЕРИАЛЫ

«МАКМАФИЯ».

Такова, мазафака, спортивная жизнь: чем больше и неистовее славословят СЕРЕБРЯКОВА, тем хуже он играет.

Здесь он изображает беглого олигарха, а его переигрывает даже МАРИЯ ШУКШИНА, изображающая евойную супружницу из рук вон.

Сердце ваше не сожмется, предвестие истины вас не коснется.

«ТЕД ЛАССО».

Сериальчик к интроспекции вас не приведет, но он обнаружил, как же люди скучают, голодают, тоскуют по ДОБРОТЕ.

Абазия вас не поразит, но, если не будете отчаянно сопротивляться, можете вспомнить, что и вы — не лиходей.

А там, глядишь, даже улыбнетесь пару разочков.

«ОХОТНИК ЗА РАЗУМОМ».

Финчер — большой мастер, и если кто и мог снять сериал про геростратов-кастратов, то в первую голову он, спец по темным закоулкам сознания и подсознания.

Финчер остался бы в истории кино, даже если бы снял только фильм «СЕМЬ», мрак, создаваемый которым, перекрывает свет.

Финчер способен превозмочь материалистичность кино, делать незримое видимым, обнаружить и показать нам бесплотные нити, связывающие нас и выродков.

И, конечно, подбор актеров; Цекало и Эрнст в обмороке.

«ДОБРОДЕТЕЛИ» («ЧУЖИЕ ГРЕХИ»).

Мрачно, люто, иногда — до беспросветности.

Но с катарсисом, оправдывающим и искупающим все.

Битва запутавшегося, иногда несносно развинченного Человека с собственными демонами и фрустрациями.

«ОСТАВЛЕННЫЕ».

Мощнейшая метафизическая драма, разрешающаяся без миртовой ветви Вселенной, которая, во — первых, подло устроена, во — вторых, сломана.

Жизнь у антигламурной полицейской такая, что ее по временам отчаяние черное берет, но Уинслет играет — не играя — так, что от протагонистки в ее исполнении свет исходит.

«ФОССИ ВЕРДОН”.

СЭМУ РОКУЭЛЛУ я симпатизирую давно.

Он — настолько качественный актер, что может сыграть даже порох.

Это высочайшего уровня драма в самом чистом ее изводе.

«И смех, и слезы, и любовь», и горечь, что накатывает, и эйфория, и дистимия: все это синонимы великого понятия «Голливуд».

«УБИЙСТВА В ОДНОМ ЗДАНИИ».

Сердечный союз Селены Гомес со стариканами Стивом Мартином и Мартином Шортом под лозунгом “70 — это новые 40″.

Остроумно, но пересматривать не буду.

Одна из шуток.

Молодой приносит старому мороженое и говорит, что продается только веганское.

Старый взвивается: чертовы миллениалы, когда они успели превратить мороженое в лосьон для рук?!

Завуалированный гимн Нью — Йорку.

Но не такой трепетный, как у Вуди Аллена.

«ЛУЧШЕ ЗВОНИТЕ СОЛУ».

Один из моих любимейших сериалов.

Заменяет мне даже аффирмативный аутотренинг.

Никогда бы не подумал, что существо с внешностью БОБА ОДЕНКИРКА окажется грандиозным актером, а вот поди ж ты.

Эпос про то, как махонький адвокат-самоучка, желая достучаться до небес, мутирует в криминального прощелыгу.

«МЕЙР ИЗ ИСТТАУНА».

Уровень КЕЙТ УИНСЛЕТ таков, что неподотчетен разуму.

Кажется, она может сыграть даже зяблика — так, что вы лишитесь покоя.

На нынешнем цивилизационном витке судьба, жребий маленького человека никого не интересует.

Большая актриса сыграла маленького человека, детектива из захолустья, так, что осознаешь: именно маленькие люди на своих плечах пытаются удержать этот чертов мир, чтоб он не опрокинулся.

«ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ».

Подростки — не одержимые гормонами сатанята бесхвостые, а люди, силящиеся понять, что такое секс, соитие — и как с ним жить.

В этом они очень похожи на нас, взрослых: мы тоже выпендриваемся, но ничего о сексе не знаем. Только дрыгаемся.

Милый сериал, но перехваленный.

«ИГРЫ ШПИОНОВ».

КАМБЕРБЭТЧ есть КАМБЕРБЭТЧ: это всегда определенный уровень; он Майкл Джордан от лицедейства.

Правда, именно в этом фильме пришлось ждать сцен в тюрьме, чтобы убедиться, какой это масштабный актер.

А МЕРАБ НИНИДЗЕ хоть и грузин, и вроде бы я обязан его славословить, но мне кажется, что это переоцененный гансвурст.

Сам фильм скучен, как русские кулинарные шоу.

ФИЛЬМЫ

«КРЕСТНАЯ МАМА».

ИЗАБЕЛЬ ЮППЕР превознесена до самых небес, и фильму спели аллилуйю.

Увы, фильм заурядный, Юппер на меня не производит никакого впечатления; рядом с ней какая-нибудь Джулия Гарнер из «Озарка» Смотрится корифеем.

«Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК».

Не всплакнуть невозможно.

Онтогенез повторяет филогенез, а капитализм такое же дерьмо, как коммунизм: маленький человек — везде помеха.

«ЧУДО».

Обратите внимание на пацана — и впрямь расчудесного, он заслуживает слова лестного.

Он наделяет фильм естественностью художественного дыхания.

По таким фильм проверяется, много ли в вашей сущности глубинного, не относитесь ли вы к двуногому зверью.

«ПАРАЗИТЫ».

Переоцененный и перехваленный.

Кубизм: левый глаз над мошонкой.

Для вас корейцы могут быть мастерами солнечной ориентации (имею в виду и кино, и попсу, и литературу), но для меня это не что иное, как «неудачное цветение пола».

Ни терапии, ни полноценного обличения клятого капитализма.

«ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ».

ФРЭНСИС МАКДОРМАНД завсегда — чудо, меланхолия зафиксирована так, что аж самомУ хочется предаться сплину, но при чем тут «ОСКАР»?!

«ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ».

ЛИАМ НИСОН — этого довольно, чтобы посмотреть фильмец.

Лиам Нисон помогает примириться на время с этим грубейшим миром; он лучше самого ядреного высокотурбулентного армагеддон-попса.

Лютый старикан.

И я хочу быть таким.

«НАРКОКУРЬЕР».

Это КЛИНТ ИСТВУД, черт меня подери!

Глыба, чье кино точно меняет молекулярный состав сердец и умов.

«МНОЖЕСТВЕННЫЕ СВЯТЫЕ НЬЮАРКА».

Можно определенно утверждать, что в сравнении с культовым сериалом «КЛАН СОПРАНО» (а речь о приквеле) фильм — кромешный провал.

Актеры не конгениальны.

Но кричали как раз об этом: в роли юного ТОНИ СОПРАНО — сын ДЖЕЙМСА ГАНДОЛЬФИНИ, МАЙКЛ, вылитый папаня!

«Вылитый» — сильно сказано; тогда я — вылитый Федор Емельяненко.

В фильме нет страсти, нет саспенса, нет катарсиса, никак не объясняется название, нет тщательности выделки, отличавшей сериал.

ДОКФИЛЬМ. «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ».

Снято, натурально, блестяще.

Но это МАЙКЛ ДЖОРДАН, мать вашу: надо умудриться снять про Титана плохо.

Фильм многажды суть источник тахикардии.

В конце восьмой серии, где ДЖОРДНА лежит, опустошенный, на полу, обнимая Кубок и рыдает, оплакивая вероломно убитого ПАПУ, — я плакал вместе с ним.

Смотреть и пересматривать всякий раз, когда начинаешь жалеть себя, кивая на усталость.

Беспременно показать детям.

Это не гносеологическая загадка, это выпуклая правда о том, что определяет человека, о том, что человек сам себя определяет.

МУЗЫКА

РОД СТЮАРТ. «ТНЕ ТЕАRS ОF НЕRСULЕS».

РОДУ СТЮАРТУ 77-ой, а он моложе всех недорослей из «Полового воспитания».

Старичок светится — свечусь и я.

КНИГА

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. «ПЛЯСАТЬ ДО СМЕРТИ».

Я бы назвал повесть безупречной, когда бы речь в ней не шла о смерти ребенка, дочери.

Просто почитайте.

ТАКОЕ и делает нас людьми.

ЭПИЛОГ

Любая радость, даже если показатели дофамина и серотонина зашкаливают, омрачена привкусом уксуса.

Но если делать все правильно, привкус можно и не заметить.

Приготовьте свои сердце и разум, впереди неевклидовые пути, очень долгая дорога.

Обзоры, программа “КАКОВО?!”, телеграм-канал “КАКОВО?!”, интернет-канал «НЕЗАВИСИМЫЕ».