{ 20 февраля 2022 }

Что посмотреть и послушать в феврале

Рубрики: [Кино]  [Книги]  [Музыка]  

ПРОЛОГ

Игорь Северянин писал, что ему, чтобы он был «светел и продуктивен, так мало нужно». 

Подозреваю, поскольку Северянин был сибаритом, мне нужно еще меньше. 

В самом начале года мне не до пост-пост-мета-мета-шуток, хотя и их изобрел я; я — певец солнечной ориентации, мне надо продумать мою солнечную стратегию длиною в год. 

Чтобы быть светлым и продуктивным, чтоб не бояться дистимии, надо всегда помнить о Главном. 

О Главном — и этот обзор.

СЕРИАЛЫ

«МАКМАФИЯ». 

Такова, мазафака, спортивная жизнь: чем больше и неистовее славословят СЕРЕБРЯКОВА, тем хуже он играет. 

Здесь он изображает беглого олигарха, а его переигрывает даже МАРИЯ ШУКШИНА, изображающая евойную супружницу из рук вон. 

Сердце ваше не сожмется, предвестие истины вас не коснется.

«ТЕД ЛАССО». 

Сериальчик к интроспекции вас не приведет, но он обнаружил, как же люди скучают, голодают, тоскуют по ДОБРОТЕ. 

Абазия вас не поразит, но, если не будете отчаянно сопротивляться, можете вспомнить, что и вы — не лиходей. 

А там, глядишь, даже улыбнетесь пару разочков.

«ОХОТНИК ЗА РАЗУМОМ». 

Финчер — большой мастер, и если кто и мог снять сериал про геростратов-кастратов, то в первую голову он, спец по темным закоулкам сознания и подсознания. 

Финчер остался бы в истории кино, даже если бы снял только фильм «СЕМЬ», мрак, создаваемый которым, перекрывает свет. 

Финчер способен превозмочь материалистичность кино, делать незримое видимым, обнаружить и показать нам бесплотные нити, связывающие нас и выродков. 

И, конечно, подбор актеров; Цекало и Эрнст в обмороке.

«ДОБРОДЕТЕЛИ» («ЧУЖИЕ ГРЕХИ»). 

Мрачно, люто, иногда — до беспросветности. 

Но с катарсисом, оправдывающим и искупающим все. 

Битва запутавшегося, иногда несносно развинченного Человека с собственными демонами и фрустрациями.

«ОСТАВЛЕННЫЕ». 

Мощнейшая метафизическая драма, разрешающаяся без миртовой ветви Вселенной, которая, во — первых, подло устроена, во — вторых, сломана. 

Жизнь у антигламурной полицейской такая, что ее по временам отчаяние черное берет, но Уинслет играет — не играя — так, что от протагонистки в ее исполнении свет исходит.

«ФОССИ ВЕРДОН”. 

СЭМУ РОКУЭЛЛУ я симпатизирую давно. 

Он — настолько качественный актер, что может сыграть даже порох. 

Это высочайшего уровня драма в самом чистом ее изводе. 

«И смех, и слезы, и любовь», и горечь, что накатывает, и эйфория, и дистимия: все это синонимы великого понятия «Голливуд».

«УБИЙСТВА В ОДНОМ ЗДАНИИ». 

Сердечный союз Селены Гомес со стариканами Стивом Мартином и Мартином Шортом под лозунгом “70 — это новые 40″. 

Остроумно, но пересматривать не буду. 

Одна из шуток. 

Молодой приносит старому мороженое и говорит, что продается только веганское. 

Старый взвивается: чертовы миллениалы, когда они успели превратить мороженое в лосьон для рук?!

Завуалированный гимн Нью — Йорку. 

Но не такой трепетный, как у Вуди Аллена.

«ЛУЧШЕ ЗВОНИТЕ СОЛУ». 

Один из моих любимейших сериалов. 

Заменяет мне даже аффирмативный аутотренинг. 

Никогда бы не подумал, что существо с внешностью БОБА ОДЕНКИРКА окажется грандиозным актером, а вот поди ж ты. 

Эпос про то, как махонький адвокат-самоучка, желая достучаться до небес, мутирует в криминального прощелыгу.

«МЕЙР ИЗ ИСТТАУНА». 

Уровень КЕЙТ УИНСЛЕТ таков, что неподотчетен разуму. 

Кажется, она может сыграть даже зяблика — так, что вы лишитесь покоя. 

На нынешнем цивилизационном витке судьба, жребий маленького человека никого не интересует. 

Большая актриса сыграла маленького человека, детектива из захолустья, так, что осознаешь: именно маленькие люди на своих плечах пытаются удержать этот чертов мир, чтоб он не опрокинулся.

«ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ». 

Подростки — не одержимые гормонами сатанята бесхвостые, а люди, силящиеся понять, что такое секс, соитие — и как с ним жить. 

В этом они очень похожи на нас, взрослых: мы тоже выпендриваемся, но ничего о сексе не знаем. Только дрыгаемся. 

Милый сериал, но перехваленный.

«ИГРЫ ШПИОНОВ». 

КАМБЕРБЭТЧ есть КАМБЕРБЭТЧ: это всегда определенный уровень; он Майкл Джордан от лицедейства. 

Правда, именно в этом фильме пришлось ждать сцен в тюрьме, чтобы убедиться, какой это масштабный актер. 

А МЕРАБ НИНИДЗЕ хоть и грузин, и вроде бы я обязан его славословить, но мне кажется, что это переоцененный гансвурст. 

Сам фильм скучен, как русские кулинарные шоу.

ФИЛЬМЫ

«КРЕСТНАЯ МАМА». 

ИЗАБЕЛЬ ЮППЕР превознесена до самых небес, и фильму спели аллилуйю. 

Увы, фильм заурядный, Юппер на меня не производит никакого впечатления; рядом с ней какая-нибудь Джулия Гарнер из «Озарка» Смотрится корифеем.

«Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК». 

Не всплакнуть невозможно. 

Онтогенез повторяет филогенез, а капитализм такое же дерьмо, как коммунизм: маленький человек — везде помеха.

«ЧУДО». 

Обратите внимание на пацана — и впрямь расчудесного, он заслуживает слова лестного. 

Он наделяет фильм естественностью художественного дыхания. 

По таким фильм проверяется, много ли в вашей сущности глубинного, не относитесь ли вы к двуногому зверью.

«ПАРАЗИТЫ». 

Переоцененный и перехваленный. 

Кубизм: левый глаз над мошонкой. 

Для вас корейцы могут быть мастерами солнечной ориентации (имею в виду и кино, и попсу, и литературу), но для меня это не что иное, как «неудачное цветение пола». 

Ни терапии, ни полноценного обличения клятого капитализма.

«ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ». 

ФРЭНСИС МАКДОРМАНД завсегда — чудо, меланхолия зафиксирована так, что аж самомУ хочется предаться сплину, но при чем тут «ОСКАР»?!

«ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ». 

ЛИАМ НИСОН — этого довольно, чтобы посмотреть фильмец. 

Лиам Нисон помогает примириться на время с этим грубейшим миром; он лучше самого ядреного высокотурбулентного армагеддон-попса. 

Лютый старикан. 

И я хочу быть таким.

«НАРКОКУРЬЕР». 

Это КЛИНТ ИСТВУД, черт меня подери!

Глыба, чье кино точно меняет молекулярный состав сердец и умов.

«МНОЖЕСТВЕННЫЕ СВЯТЫЕ НЬЮАРКА». 

Можно определенно утверждать, что в сравнении с культовым сериалом «КЛАН СОПРАНО» (а речь о приквеле) фильм — кромешный провал. 

Актеры не конгениальны. 

Но кричали как раз об этом: в роли юного ТОНИ СОПРАНО — сын ДЖЕЙМСА ГАНДОЛЬФИНИ, МАЙКЛ, вылитый папаня!

«Вылитый» — сильно сказано; тогда я — вылитый Федор Емельяненко. 

В фильме нет страсти, нет саспенса, нет катарсиса, никак не объясняется название, нет тщательности выделки, отличавшей сериал.

ДОКФИЛЬМ. «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ». 

Снято, натурально, блестяще. 

Но это МАЙКЛ ДЖОРДАН, мать вашу: надо умудриться снять про Титана плохо. 

Фильм многажды суть источник тахикардии. 

В конце восьмой серии, где ДЖОРДНА лежит, опустошенный, на полу, обнимая Кубок и рыдает, оплакивая вероломно убитого ПАПУ, — я плакал вместе с ним. 

Смотреть и пересматривать всякий раз, когда начинаешь жалеть себя, кивая на усталость. 

Беспременно показать детям. 

Это не гносеологическая загадка, это выпуклая правда о том, что определяет человека, о том, что человек сам себя определяет.

МУЗЫКА

РОД СТЮАРТ. «ТНЕ ТЕАRS ОF НЕRСULЕS». 

РОДУ СТЮАРТУ 77-ой, а он моложе всех недорослей из «Полового воспитания». 

Старичок светится — свечусь и я.

КНИГА

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. «ПЛЯСАТЬ ДО СМЕРТИ». 

Я бы назвал повесть безупречной, когда бы речь в ней не шла о смерти ребенка, дочери. 

Просто почитайте. 

ТАКОЕ и делает нас людьми.

ЭПИЛОГ

Любая радость, даже если показатели дофамина и серотонина зашкаливают, омрачена привкусом уксуса. 

Но если делать все правильно, привкус можно и не заметить. 

Приготовьте свои сердце и разум, впереди неевклидовые пути, очень долгая дорога. 

Обзоры, программа “КАКОВО?!”, телеграм-канал “КАКОВО?!”, интернет-канал «НЕЗАВИСИМЫЕ».

Отар Кушанашвили


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