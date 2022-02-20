Афган пора переосмыслить

Премьера фильма «Бессмертные» состоится в День защитника Отечества в онлайн-кинотеатрах KION и PREMIER. Затем картина будет показана в эфире НТВ.

Фильм Тиграна Кеосаяна о ветеранах войны в Афганистане, встретившихся через 20 лет, заявлен как попытка разобраться в том, как трансформировались человеческие ценности за прошедшие десятилетия. Но мы еще больше ждем давно заслуженной трансформации отношения к той войне.

Как так получилось, что в США фраза «я был в командировке в Афганистане» (курируя наркотрафик) — вызывает ответ «благодарю за службу», а русские мужики тридцать пять лет стеснялись носить кровью добытые ордена, ведь в «Огоньке» и «Рэмбо» их выставляли убийцами?

У Кеосаяна, при всем уважении к его жизненной позиции, не всегда получается. Очень хочется, чтобы в этот раз всё сошлось. У фильма — отличный и по именам очень точный актерский состав (Сергей Пускепалис, Юрий Стоянов, Роман Мадянов и Федор Добронравов). А сценарий — последняя работа Ильи Рубинштейна, покинувшего нас в 2020.

А если и этот киновыстрел окажется холостым, мы все равно будем ждать новых. Время показало, что страну можно защищать и за ее пределами, мы научились уважать и сирийских, и африканских «туристов», но это уважение будет щербатым, если мы хотя бы с опозданием не отдадим свой долг и «афганцам».