{ 20 февраля 2022 }

Заочная дискуссия канцлера Шольца и президента Путина

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Заочная дискуссия канцлера Шольца и президента Путина о смысле термина «геноцид» внушает так же мало оптимизма, как заверения в мирном характере НАТО, которого «не надо бояться» или нотации насчёт того, что если Россия привержена мышлению прошлых времён, то у неё «не будет будущего». Пока что у Германии есть её настоящее в первую очередь потому, что её, вместе со всеми её жителями, не стёрли с лица земли после поражения во Второй Мировой войне, которую она начала, хотя искушение сделать это, по крайней мере после всего того, что немцы и их союзники сотворили на оккупированных территориях, было огромным, и во-вторых, потому, что ей позволили объединиться, причём вновь ключевую роль в этом сыграла Москва.

Ещё печальнее сказки, которые рассказывает Шольц насчёт войны в Югославии. Про то, что она была разгромлена и расчленена исключительно для того, чтобы предотвратить геноцид населявших её народов, которые, оказывается, мечтали вступить в Евросоюз. Как-то сразу возникает острое желание отправить этот его Евросоюз в целом и Германию в частности вслед за Югославией, придумав задним числом, почему именно это произошло — естественно, ради блага живущих там людей. Совсем охренели европейские, особенно немецкие политики, до того зомбированные собственной пропагандой, что говорить с ними становится совсем уже не о чем. Разве что Путин с его фирменным терпением и тактом находит в себе силы для этих дискуссий.

Интересно, что будут говорить европейцы, если Россия вслед за Индией и Китаем объявит курс на возрождение распавшегося всего-то три десятилетия назад единого государства? В составе Индии теперь и некогда португальский Гоа, и французский Пондишерри. Китай же вернул и британский ещё недавно Гонконг, и португальский Макао. Да и Тайвань вернёт. Что до Джамму и Кашмира с Сиккимом, они тоже Индия и никакой местный сепаратизм и партизанские движения не помогли отторгнуть от Индии массу штатов и территорий, где они процветают. Как, впрочем, Тибет, СУАР и Внутреннюю Монголию от Китая. Объявила бы Москва курс на то, что всё, что было Российской империей и, тем более, Советским Союзом, остаётся временно отделившимися частями единой страны, вот европейцы бы забегали…

Евгений Сатановский


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