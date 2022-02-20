В ДНР объявлена всеобщая мобилизация и продолжается эвакуация на территорию России женщин и детей. В России – призыв резервистов на военные сборы. На Украине продолжаются обстрелы Донбасса и остатки западных дипломатов оттягиваются во Львов. Над российским посольством в Киеве отмечен и заснят очевидцами дым. Дым был белый, но это вряд ли означает, что там заседала коллегия кардиналов, которая избрала нового Папу Римского. Насколько можно судить, Папа в Ватикане прежний, да и кардиналы все на местах, так что дым этот значит что-то другое. Например, что там камины топят. А уж чем и зачем – отдельный вопрос. Зеленский, меж тем, собирается ехать в Мюнхен на совещание по безопасности, за что его уже критикуют и внутри страны, и извне.

Странный он всё-таки человек. Хотя, может быть с его точки зрения – это его последняя гастроль? Бенефис под занавес правления? Шанс на историческое выступление на мировой арене? Клоун решил напоследок сыграть трагедию, раз уж ни достойно править, ни хотя бы просто выполнить подписанные его предшественником “Минские соглашения” у него не получается, а зрители в массовом порядке уезжают из цирка и наиболее важные для него – иностранцы из дипломатических лож, покидают украинскую столицу? Бес его, Зеленского, знает. Странная всё-таки оказалась фигура. Такие надежды на него избиратели возлагали и так бездарно он кредит доверия, который у него изначально был, в том числе от России, да и лично от Путина, растратил…

Как там было, в старой песне про крейсер “Варяг”? “Последний парад наступает”? Очень похоже, что он для нынешней киевской власти наконец-таки на самом деле наступает. Нет, разумеется существует некоторая вероятность, что Зе и его команду в очередной раз пронесёт. Но если судить по сказке о Колобке… Тот и от бабушки ушёл, и от дедушки, и от зайчика (с какой поры зайцы стали хлебобулочными изделиями питаться?), и от волка (то же самое, насчёт странной для хищника диеты, хотя не будем придираться к сказке), и от медведя… А от лисы не ушёл. Так что, зря всё-таки пыталось украинское начальство всех подряд в России и Китае кидать, ещё и выступая в роли вечного наглого нищего перед США и европейцами. А уж их игры с местными нацистами, так и вообще хорошо закончиться не могли. Ну, наверное ни на что другое они просто не были способны…