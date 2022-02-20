Во время войны трагедии и фильмы ужасов не пользуются спросом — снимают комедии. Людям хочется жить, как никогда. Так что, с учётом окружающей обстановки и перспектив её развития, нас ожидает бум фильмов лёгкого жанра и весёлой мультипликации. Ну, не хочется людям ни скучных моралистских проповедей, ни нудного вынимания мозгов на тему того, как нужно жить для того, чтобы стать праведником, ни рассказов о дисциплине и самоограничении в стиле классных дам и гимназических надзирателей времён Российской империи или парторгов средних школ советской эпохи. Нудятины не хочется, от душнил тошнит, ханжам хочется шеи посворачивать при первом же звуке их голоса. А они по инерции всё трезвонят и трезвонят, гундят и гундят…

Во время войны очень высока вероятность резкого повышения смертности идиотов и негодяев, которые в обычной жизни чувствуют себя королями. Просто очень уж у большого количества нормальных людей огнестрел на руках. Нет-нет, да и нажмёт кто-нибудь на курок, стирая из жизни человека, который давно это заслужил, только некому было им заняться. Что называется, небоевые потери. Хотя можно считать, что пользы от них куда больше, чем от обычной фронтовой перестрелки или рукопашной. Там тебе на мушку или под удар штыком и сапёрной лопаткой может попасться кто-нибудь нормальный. Враг, конечно, но вовсе не обязательно сволочь. Вы бы, может, в мирной жизни с ним даже и подружились. А с этим, который точно гад, хотя и свой, дружить не будешь…

Во время войны люди словно внутренне распрямляются. Уходит из них напускное, остаётся настоящее. Каждый проявляет всё то, что в него заложено. Хорошее, плохое — всё. Так что серый в обычной жизни мышонок становится святым или великим воином, а правильный и буквально идеальный эталонный патриот — трусом и мерзавцем, а то и предателем. Смотришь на него — ещё вчера он одними лозунгами говорил и на всех посматривал свысока, а сегодня он мародёр и дезертир, так что дорога ему одна — к стенке. Только нужно его успеть вовремя к ней поставить, а то настанет мирное время и опять он на коне, а ты в загоне и на лесоповале. Подравнивают всех таких, избыточно выпрямившихся, после войны. Чтобы не было с ними особых проблем. А то мало ли что…

Во время войны много чего происходит. Те, кто войну пережил — страшную, кровавую, грязную, подлую, потом часто её вспоминают, как самое светлое время своей жизни. Во время войны всё ясно. Кто враг, кто друг. Кто свой, кто чужой. С кем можно идти в разведку, а с кем и на одном поле по большой нужде рядом не сядешь. Одно только плохо, нет на войне никакой справедливости и быть не может. Самые умные и честные, храбрые и талантливые погибают едва ли не первыми, а сволочь, на которой клейма некуда ставить, подлая, мерзкая и гнусная жива-живёхонька и в ус не дует. Отчего и приговаривают у нас, словно пытаясь судьбу заговорить: «лишь бы не было войны». А она всё равно приходит и никуда от неё не деться. Вот, похоже, и опять она от нас недалеко. Снова выигрывать придётся…