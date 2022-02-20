{ 20 февраля 2022 }

Хоть чуть-чуть бы отдохнуть от политики

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Хоть чуть-чуть бы отдохнуть от политики, пока война не началась… А то на Донбассе, похоже, вот-вот грянет. Народ пошёл в Россию потоком, в преддверии наступления ВСУ: женщин и детей вывозят. По всем прикидкам до 700-800 тысяч человек может быть эвакуировано. Киев, понятное дело, утверждает, что ничего такого не готовит, но уровень доверия к сообщениям украинской власти такой же, как к западной прессе и политикам — ноль. После истерики вокруг вторжения России на Украину, которого не случилось, но вокруг которого шла такая пресс-подготовка, как будто Киев уже разбомбили дотла… Причём если теперь война всё-таки начнётся (а это может быть в любой момент), кто будет виноват? Опять Путин?

Нет, обвинять конечно будут его — кого же ещё? Притом, что в реальности начать боевые действия может в любой момент любой перепивший горилки дебил из ВСУ, которому в руки попала новая стреляющая игрушка. Их на Украину в последнее время много навезли. Как её по Донецку или Луганску не испробовать?! Нажал на кнопку, или что там у этой железяки будет, и пускай летит всё то, что полетит. А куда именно и в кого попадёт — какая разница? Донбасс — это ж для них не Украина. Это вражья территория, там колорады живут. Говорят, кацапы, по-русски, у многих и паспорта российские, да и вообще — чистой воды москали. Чего их жалеть? Благо, Украина — це Европа, а там и не Украина, и не Европа вовсе. Так, Дикое Поле. Да и привыкли люди из ВСУ и добровольческих батальонов, типа «Азова» за восемь лет войны стрелять в ту сторону…

Попасть могут хоть в жилой дом, хоть в детский сад или ясли, хоть в школу. Кого это будет волновать? Международная реакция заведомо будет нулевой — ОБСЕ ничего не заметит, а если что-то и заметит, то интерпретирует «правильно», в пользу Киева. Украинские послы в очередной раз поднимут неприличный скандал, как годами делает посол в Берлине, который явно уверен, что Германия должна Украине предоставить всё, что та требует, любой ценой, хоть разорившись или начав войну с Россией, а то и сыграв идиотский спектакль, на чём, словно подрадая своему комику-президенту, специализируется посол Украины в Японии, нарядившийся, ради прикола, в самурайский доспех с мечом, чтобы показать японцам, какие украинцы воины… Те, правда, этой пародии на самурая не оценили. Вышел скандал.

В общем, обстановка предвоенная, грозовая. На Донбассе линия фронта вот-вот взорвётся. Для американцев оно даже и хорошо — не нужно Москве на выдвинутые им условия по обеспечению безопасности России отвечать. Наоборот: мы тут же будем обвинены во всём, что есть, всём, чего нет и не было и всём, чего и быть не может — но кого это уже будет волновать? По их логике тогда выйдет, что с расширением НАТО на восток всё было сделано правильно и единственное, чего им будет жаль, что Россия ещё не распалась и Путин всё ещё её президент. Действительно, какая недоработка! Ну, попробовать это исправить, начав с Донбасса, они могут запросто. Зеленский же им танковый парад на Красной площади в Москве провести обещал? Вот и увидим, как он это выполнять будет…

Евгений Сатановский


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