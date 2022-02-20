Постпред США в ООН неожиданно заявила о вторжениях России в Восточную Европу

Постпред Соединённых Штатах в ООН неожиданно заявила о вторжениях России в Восточную Европу, видимо готовя бывших членов Организации Варшавского Договора к тому, что зря они вступали в НАТО. Не будет за них воевать Североатлантический альянс. И ни за кого не будет. Использовать их территорию, армии и население, как расходный материал против России — да, конечно. Освоить местные рынки, попутно прикончив промышленность, сельское хозяйство, энергетику и инфраструктуру — не вопрос. Но защищать, рискуя ядерной войной с Москвой, в ходе которой малой кровью ни Соединённые Штаты, ни Германия, Великобритания, ни Франция не обойдутся?! Нашли идиотов! Нам она дорого обойдётся, но их-то просто не будет и они это знают.

Соответственно, условия, которые выдвинула для обеспечения своей безопасности Россия, просты: НАТО уводит от её границ свои базы и оттягивает военную инфраструктуру на уровень 1997 года. То есть Восточная Европа остаётся некоторым нейтральным предпольем, которое не является плацдармом для будущего военного удара по Москве и Питеру. И ведь до помянутого 1997 года так уже было — и ничего, особо это никого не волновало, в том числе в странах, о которых идёт речь. Однако, на дворе-то 2021-й. И США не те люди командуют, и в Европе они другие, и восточноевропейцев перенастраивали-перенастраивали и наконец перенастроили на тот идиотский манер, который им теперь присущ. Зря, что ли?! Теперь всё обратно отматывать? А как?!

Альтернатива: уйти в полную несознанку и, окончательно отморозившись, начать ходить ва-банк, рискуя тем, что Восточная Европа превратится в ядерное пепелище. Вариант: сдать назад, объяснив это исключительно заботой о восточноевропейцах, по которым Россия вот-вот ударит, как она, судя по заявлению американского постпреда в ООН всю историю и делает. Ну, люди примитивные, малообразованные, истории не знают, да и неинтересна им эта история. Какие-то туземцы в каких-то мелких европейских государствах… Им и так сойдёт. Причём формально говоря, мы в Восточную Европу действительно вторгались, причём только за последние пару столетий несколько раз. Да и не только в Восточную. Наши войска и в Западной Европе себя чувствовали, как дома.

Суворов в Италии и Швейцарии воевал? Отечественная война 1812 года чем кончилась? Заняли всю Европу до Франции включительно, взяли Париж, Наполеона Бонапарта — законного правителя империи, свергли силовым путём. А с Гитлером как поступили?! Разбили войска Третьего рейха и всех его союзников, заняли их территорию, причём именно наша армия взяла Берлин и Вену, Будапешт и Варшаву, Прагу и Бухарест… Опять же, фюрер тоже был легитимным, законно избранным демократическим путём лидером Германии. Так ведь снесли его режим! И пришлось ему покончить жизнь самоубийством… До сих пор его многие в ФРГ оплакивают. Да и не только там. Так что, если рассматривать роль Москвы в истории Восточной Европы с этой точки зрения — да, вторгались. И не раз. Американцы явно очень об этом сожалеют…