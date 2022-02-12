Принципы работы эскортниц

Некоторые медиа пустили то ли волну, то ли пузырь, рассказав, что на Rutube и Yappi заманивают деньгами, но большинство блогеров от предложенных условий отказываются, боясь проиграть на дистанции. Мол, сейчас предложенная схема (твой заработок на YouTube + 1\3 = твоя стабильная зарплата) выглядит круто, но вдруг потом платить перестанут, а народ на YouTube уже растерял.

Поддержка новых отечественных видеохостингов — секрет Полишинеля: на блогеров, например, вполне прозрачно выделяются гигантские (16 млрд) средства того же ИРИ (их условие — как раз работа именно на Rutube), и не всегда по итогу получается пустышка для отмыва денег. Но факт остается фактом: обе платформы ГПМ все еще выглядят скорее козырем в давлении на обнаглевших иностранных игроков, нежели домом отечественного видеоблогинга. И в том ведь и риск: не став таким домом еще годик-два, они перестанут быть и козырем.

Честно говоря, все эти разговоры о золотых видеоклетках от государства для патриотичных блогеров — куда больше мешают, чем помогают. Только у нас уже добрая дюжина знакомых, которые еще не так давно были готовы снимать конструктивный контент просто так, но теперь взяли паузу, ожидая, когда же им за это будут готовы платить государственные миллиарды.

Так что навскидку побольше шансов стать национальной площадкой не у очередных гомункулов «Газпром-медиа», а у не так давно анонсированного VK-видео. И дело даже не в их готовности выходить на уровень единой национальной экосистемы, вместо всего лишь дублирования одного видеохостинга. Просто ВК, пусть не без перекосов, но как-то естественно течет-развивается — и под такое капризная молодежь подписывается охотнее, чем под топорные, прямо скажем, инициативы Газпрома. Блогеры — не эскортницы: им, кроме денег, еще и репутация важна. И даже не хочется думать, почему в уважаемой компании решили опираться на принципы работы именно эскортниц.