Только вы и Моника Беллуччи

В самом конце мая в Россию с моноспектаклем приедет Моника Беллуччи. Постановка «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» сначала будет показана зрителям в Петербурге (27-28 мая в Александринском театре), а затем — и в Москве: 30–31 мая в Театре им. Вахтангова.

Опираясь на 350 неопубликованных писем, написанных Марией Каллас, Моника Беллуччи проживет на сцене 30 лет ее жизни, передавая вязкое сочетание славы и боли. Сюда вошли и бедное детство, и оккупация в Афинах, и неудачи на старте карьеры, и покорение оперных площадок всего мира, плавно подводя к бурному роману с миллиардером Онассисом и последних годах в Париже, наполненных ностальгией и одиночеством. Ни одного чужого слова — весь текст здесь принадлежит самой Марии Каллас.

Премьера спектакля состоялась еще в 2019 в Париже, затем прошла в Афинах. Россия станет третьей страной, принявшей «Марию Каллас в письмах». А конкретно для Моники Беллуччи — это станет первой театральной работой. Неожиданно, кстати, ведь она не раз производила на экране впечатление, будто именно там она — гостья, пришедшая просто развеяться после чего-то глубокого и серьезного.