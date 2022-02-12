Высокоинтеллектуальный народ

Донельзя в информационном пространстве народ высокоинтеллектуальный волнуется, насчёт наших переговоров с американцами и европейцами. Не так мы их ведём. Тон не тот, условия им выдвигаем и привести это в итоге может к чему угодно, включая даже и войну… Насчёт того, что никак это всё не соответствует национальным интересам России столько сказано громких слов, с упором на президента, который, судя по всему, что в его адрес пишут, должен немедленно уйти в отставку, лишь бы только не нагнетать и не провоцировать тех, с кем ведёт диалог… Блогосфера кипит, социальные сети от напряжения потрескивают, экспертов отовсюду набежало, не протолкнуться… Опять же, про это и на «Эхе Москвы» говорят, и на «Дожде»…

Ну, попробуем понять, о чём, собственно, речь. Благо, мало того, что страну со всех сторон пробуют на прочность и тут уже не до политеса, быть бы живу, причём точек напряжения вокруг всё больше и больше, от внезапной вспышки активности американского и украинского послов в Японии вокруг принадлежности ей Курильских островов, до провокаций на Донбассе и в Сирии. Об активности Турции в Закавказье, Средней Азии и Казахстане, включая подъём наркотрафика, взрыв местного исламизма и поставленную на поток выдачу террористам ИГ и других радикальных группировок фальшивых паспортов стран постсоветского пространства, и не говорим. Как и о вечной теме — санкциях против России, без которых уже ни американский Конгресс, ни британский парламент жить не могут, пытаясь в эту игру и Евросоюз втянуть…

При всём том, на международной арене России рот затыкают, как только могут, отключая и ограничивая вещание её СМИ, как произошло с «Россией сегодня» в Германии и высылая дипломатов десятками. На очереди, похоже, посол России в Соединённых Штатах, что лежит уже за гранью чего угодно и на самом деле является показателем приближения наших стран к большой войне. Внутри России, напротив, целый ряд СМИ открыто работает на её противников, страшно обижаясь на статус «иноагента», хотя он скопирован напрямую с американской практики, причём, в отличие от США, никаких карательных мер к их журналистам и редакторам не предусматривает. Игра выходит исключительно в одни ворота и хорошо такая ситуация закончиться никак не может.

Насколько можно судить, жёсткий и более, чем конкретный тон действующего российского президента в его общении с западными лидерами и изменение риторики российских дипломатов, которые, похоже, перешли от разговоров ради самих разговоров к конкретике, постоянно подчёркивая, что время, которое есть на разрешение спорных вопросов мирным путём, не резиновое, связано с тремя вещами. Во-первых, веры в благотворность диалога, как такового, самого по себе, больше у начальства нет. Перегорела и исчерпана. Во-вторых, с военно-технологической точки зрения Россия может себе это позволить и готова к какому угодно развитию событий. По интенсивности и масштабам военных маневров видно. В-третьих, личный опыт у Путина такой, как он есть…

Если дело идёт к драке, предотвратить её может только явная жёсткость, а не уступки и реверансы. Можно это понимать или не понимать (или не хотеть понимать), но это так. Элементарная вещь. Всякий, кто пережил хоть одну уличную потасовку это знает. Кто бесконечно уступает, того всё время и бьют. Именно исходя из такого рода логики Путин и действует, ведя себя при этом с собеседниками максимально корректно и формулируя всё, что хочет до них донести, предельно простыми словами, чтобы потом не ссылались на то, что его не поняли. Тех, кто его за это критикует, из числа оппозиции любого толка и примкнувших к ней представителям отечественного истеблишмента, для которых существование страны, как таковой, особой ценностью не является (и ничем вообще не является), это приводит в ужас. Ну, так они и не президент. Ответственность за страну лежит именно на нём.