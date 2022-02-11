Олимпиада в Китае многое прояснила в том, как устроен современный международный спорт. Вдруг выяснилось, что норвежские лыжники без употребления своих «лекарств от астмы», которые они до сих пор принимали абсолютно легально, вообще ни на что не способны. То есть на лыжах они стоят и даже ходят, но результаты такие, что там не об олимпийских медалях нужно говорить, а об участии в местных турнирах пенсионеров где-нибудь на севере страны. Правда, они это компенсируют криками про «русский допинг», а норвежские журналисты такое несут, как будто у них во главе страны по-прежнему стоит Квислинг, но не всем дано быть джентльменами и уметь проигрывать, сохраняя лицо. Мы Норвегию за Грига, Ибсена и Хейердала любим, а не за этих фигуристых жуликов со слабыми нервами.

То же самое оказалось, когда китайцы проверили на парусность костюмы прыгунов с трамплина, по результатам чего с соревнований были сняты спортсмены из Австрии, Японии, Германии и Норвегии. России это принесло первую с 1968 года медаль в данном виде спорта, сразу серебрянную, но вопросы остались. Сколько лет подряд спортсмены из названных стран, а может быть и не только из них, пользуясь снисходительностью судей, нарушали правила? И сколько их медалей на самом деле без этих нарушений ничего бы не стоили? Не говоря уже о том, что за такого рода серийные аферы могут быть пойманы за руку ещё столько западных спортсменов… И эти люди нам читали мораль, насчёт их «чистого» и российского «допингового» спорта?!

Годами голову морочили, организовали травлю десятков российских спортсменов, смогли добиться того, что команда России до сих пор выступает на международных соревнованиях без флага и гимна, и всё это оказалось в итоге не более, чем результатом грязнейшей политической травли и медиакомпании со стороны настоящей околоспортивной, до предела политизированной мафии, возглавляемой американцами?! Причём почти все дисквалифицированные вследствие этой информационной атаки после Олимпиады в Сочи российские спортсмены вчистую реабилитированы и медали, которых они были лишены, возвращены им по праву! И тут ситуация требует доскональной проверки далеко не только в зимних видах спорта. Отнюдь.

Те же американские гимнастки, которые вообще не смогли выступать в Токио без своего «лекарства против синдрома рассеянного внимания» — это, случайно, не про допинг? Что будет, если заставить проверить ВСЕ допинг-пробы западных спортсменов за все времена, начиная с лучших американских пловцов, типа Фелпса? Может быть, переписать придётся всю историю международного спорта и она окажется историей беспрецедентного международного жульничества? Хорошая, кстати, идея! Те же французы на приближающейся парижской Олимпиаде смогут этим, вслед за китайцами и японцами, заняться. Заодно таким образом изящно «поблагодарив» США за то, как те их из контрактов на поставку подлодок в Австралию и истребителей в Швейцарию выбросили. Очень будет любопытно взглянуть на результат.