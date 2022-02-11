МИД высказался против размещения миротворцев ООН на российско-украинской границе

Российский МИД однозначно высказался против размещения миротворцев ООН на российско-украинской границе. Вопрос закрыт. Однако неизбежные информационные вбросы по этому поводу ещё впереди: как же можно пропустить такой повод?! Так что, попытаемся разъяснить широкой публике, о чём собственно, речь и зачем был поставлен вопрос о миротворцах ООН именно на границе России и Украины, а не на линии, разделяющей территории, подконтрольные Киеву, с ДНР/ЛНР. В этом случае речь шла бы о защите мирного населения Донбасса от агрессии со стороны ВСУ, как и положено делать в гражданской войне, где население атакуют каратели правительства. В той форме, как вопрос был поставлен, речь шла об изоляции Донбасса от России с неизбежной последующей силовой зачисткой его, как было не раз в той же Югославии. Почувствуйте разницу.

Поскольку речь о выполнении «Минских соглашений» Киевом не идёт и, как теперь ясно, никогда не шла, а единственной их целью было протянуть время, стравить Россию с Западом и попытаться получить от западных спонсоров максимум вооружения и, главное, денег (разворовывать же что-то надо), давать Киеву очередные козыри в попытках придушить Донбасс было бы совсем глупо. Соответственно, выступать в качестве главного деревенского дурачка на украинской ярмарке, Россия не готова, что отечественный МИД и зафиксировал. Как на это отреагируют западные кураторы Украины и чиновники ООН? Ну, как-то, наверное, отреагируют. Что-то напишут, что-то скажут, в очередной раз поднимут тему российской агрессии… Не привыкать. В конце концов, по сообщениям западной прессы мы давно уже на Украину вторглись и оккупируем её территорию. Какие в такой ситуации могут быть миротворцы ООН?!

Что пока, несмотря на все встречи и созвоны на высшем уровне видно, так это развитие продолжающейся игры вокруг Украины в самом негативном для России ключе. Туда возами везут вооружения изо всех стран западного блока и от их союзников. Туда, под предлогом обучения местных силовиков, едут сотни и тысячи военных из стран НАТО. О направлении на Украину серьёзных военных соединений, кораблей и самолётов речь отдельно — те же англичане о необходимости этого заявляют непрерывно. Наконец, агрессивное информационное и санкционное давление на Россию растёт с каждым днём, хотя никаких видимых причин для этого нет. Так что, с учётом того, что сдавать Донбасс Россия не собирается, а вследствие проживания там сотен тысяч своих граждан и не может себе позволить, о каких миротворцах ООН на русско-украинской границе может идти речь?! Ну, их всех подальше и послали…