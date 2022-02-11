Чертовски интересно, что останется от литературы нашего времени? От Античности, к примеру, остался Гомер. Нет, мы помним (кто, конечно, их помнит) и Эсхила с Аристофаном, и Овидия с Горацием, и Тита Ливия с Эзопом (греки и римляне у автора стоят вперемешку, но тут уж читатель его простит, да и куда он денется), но Гомер из всех них — самый известный. Что называется, популярная литература… Из того, что было написано в древности на Ближнем Востоке, вне конкуренции еврейская Тора — «Пятикнижие Моисеево», книга, известная в христианском мире, как «Библия», или «Новый завет». Автор или коллектив авторов нам неизвестны, но по охвату читательской аудитории, пожалуй, самая известная книга всех времён и народов. В мире ислама такая книга — Коран. У индусов и китайцев, знамо дело, свои книги-чемпионы, но это другие цивилизации, не очень известные Западу.

Следующий после Гомера из известных — Шекспир. Нет, конечно, у испанцев есть Сервантес и Лопе де Вега, у португальцев Камоэнс, у французов Франсуа Вийон и ваганты, а у тех же англичан не стоит забывать про Чосера, но Шекспир был и остаётся на их фоне величайшим из великих. Почему именно он? А кто его знает. Причём пьесы его ставят по всему миру до сих пор, что есть явление совершенно уникальное. Ближе к нашему времени писателей становится всё больше и книги их нам всё понятнее и ближе. Хотя те из них, что прорвались в школьную программу, отнюдь не те, которыми зачитываются современники и уж, тем более, потомки. Скучны, говоря по чести, потомкам Диккенс, Золя, Толстой и Тургенев, воротит их от мрачного, как кладбищенский ворон, Достоевского, сил нет продираться через Гончарова, Герцена и Некрасова. Увы, но такова жизнь.

Пушкин хорош и Гоголь хорош, да и Лермонтов терпим. Дюма, Киплинг и Конан Дойл великолепны, а Бальзак, Драйзер и Флобер интересны, но перечитывать их? На любителя. Стивенсон и Жюль Верн, Майн Рид и Вальтер Скотт, Эмар и Жаколио останутся с нами с юности, но Марк Твен, Джек Лондон и О’Генри будут рядом до конца жизни. И так далее, и тому подобное — да простит читатель автора за тех многих и многих писателей, которых он по скудности места здесь не упомянул. Отчего так хорош Алексей Толстой и так унылы Платонов и Замятин? Бриллиантами сверкают Бабель и Булгаков, Ильф и Петров и невозможно читать провозвестников-агитаторов, будь они хоть сто раз лауреаты всех мыслимых премий. А фантасты, которых «серьёзные писатели» так не любят? Беляев и Асприн, Ефремов и братья

Стругацкие, Лукьяненко и Брин, Джордан и Саймак, Азимов и Брэдбери, Кук и Гаррисон воспитали не меньше народу, чем все классики вместе взятые. Скорее больше.

То же самое касается тех, кто писал и пишет книги юмористические, сказки и о природе и путешествиях. Джером Джером и Жванецкий, Милн и Даррелл, Акимушкин и Сетон-Томпсон, Адамс и Хэрриотт, Ганзелка и Зикмунд, Гржимек и Кервуд, Сладков и Чарушин, Бианки и Джоан Роулинг, вернувшая к чтению целое поколение детей… Наконец те, кто пишет просто хорошую прозу и поэзию, вне зависимости от жанра, от Высоцкого, Окуджавы и Городницкого до Хэмингуэя, Веллера, Рубиной, Акунина и Абгарян — что, по сравнению с ними, все те графоманы, книги которых заполняют километры полок в библиотеках и магазинах, или конъюнктурщики, пытающиеся сделать бизнес на скандальной теме и намертво севшие на прибыльную жилу, вроде «женских романов» и подделок под фэнтези, научную фантастику и детектив, содержание которых забываешь, едва перевернув последнюю страницу… Всё-таки нам повезло. Столько хорошего к нашей эпохе написано…