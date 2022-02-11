О марсианском зайце и других…

Политика не радует. Она и не может радовать — не такая это сфера деятельности, от которой можно чего-то оптимистического ждать. Годы щёлкают, отсчитывая срок, оставшийся до конца жизненного пути, и он всё короче. Ну — это у всех так, тут не на что обижаться. Так человек устроен, да и не только он. Был бы секвойей… Хотя тоже вопрос, что лучше — уйти в лучший мир после нескольких десятилетий бурной, полной событий жизни, или расти на одном месте пару тысяч лет в ожидании того, что набегут какие-то мелкие придурки с пилами и топорами, срубят и распилят на доски. Что ещё остаётся? Сил, по сравнению с молодыми годами мало — стоишь, не падаешь, уже хорошо, хотя по ровной поверхности ещё идёшь без одышки. Ну, а со здоровьем — как в компьютерной игре, где у игроков несколько жизней и они тратятся одна за другой. Остаются воспоминания, пока память работает.

Купил тут по случаю «Рождественского поросёнка» Джоан Роулинг и порадовался за детей: им хорошие сказки пишут. Не хуже, чем Ханс Кристиан Андерсен, Редьярд Киплинг, Джанни Родари, Алан Милн, Астрид Лингрен и Туве Янссон. Есть, что ребёнку дать почитать перед сном. Она и грустная, и добрая, и трогательная, и со счастливым концом. Это очень важно, чтобы у детской сказки был счастливый конец. Он у ребёнка в памяти на всю жизнь остаётся и это так помогает… Нет, в реальной-то жизни с этим делом плоховато, но хоть в сказочном мире надо, чтобы все всех нашли и жили долго и счастливо. Или хотя бы просто нашли — остальное себе ребёнок сам напредставляет. Фантазия у детей богатая, особых забот, по крайней мере в современном мире, нет, времени много — они мечтать любят. Особенно, если им с родителями повезло и растут они в нормальной семье.

Самое интересное, что сказки можно им рассказывать вовсе не обязательно книжные. К примеру, сыну, когда он был ещё совсем маленьким, в 80-х, и дочке, в начале 90-х, автор рассказывал перед сном истории собственного сочинения, про серо-буро-малинового в крапинку (это надо было обязательно произнести быстро, с выражением, буквально на одном дыхании — ребёнок страшно веселился) марсианского зайца. Жил тот, естественно, на Марсе, с женой и детьми, в домике с красной крышей, уши у него были огромные, как у Чебурашки, с которым заяц по сказке дружил, и летал он к своей бабушке на Луну, которая там жила в домике с зелёной крышей, на личном космическом корабле. Причём откуда все они такие взялись, автор понятия не имеет. Само собой придумалось, экспромтом. И каждый раз, начиная эту историю, автор отправлял своего марсианского зайца за новыми и новыми приключениями.

Интересно было бы сейчас такую сказку попробовать рассказать внукам. Может и прокатило бы. Тем более, что теперь их бабушка и дедушка и в самом деле живут в доме с зелёной крышей, только не на Луне, а в Берендеевке (что, кстати, звучит не хуже), и добираться к ним надо не на ракете, а на машине, по Новой Риге… Но первооснова та же. Интересно — эта самая крыша, случайно, не из «Волшебника Изумрудного города» в голову втемяшилась? Александр Волков в своё время столько радости своей серией книг, сильно развив и улучшив сюжет истории Лаймена Френка Баума, детям доставил… Что до Марса, местообитания помянутого зайца — это то ли из «Аэлиты» Алексея Толстого, то ли из «Марсианских хроник» Рэя Брэдбери. Ну, а полёт на Луну — явно из «Барона Мюнхгаузена» Рудольфа Эриха Распе и из Жюля Верна. Да и вообще, тогда космос был чертовски популярен и про полёт американцев на Луну столько писали…

Интересно, были они на ней на самом деле, или всё-таки врали, как сейчас у нас многие уверены? Раньше бы даже в голову не пришло сомневаться, но после долгих лет знакомства с тем, как в этом мире, в том числе в Соединённых Штатах, всё на самом деле устроено, уже наверняка и не скажешь. Хотя сказке про марсианского зайца это в любом случае не помешало. Главное, что он был серо-буро-малиновый в крапинку (и, напомним, произнести это словосочетание надо было очень-очень быстро). Причём откуда оно взялось, как раз помнится: из собственного детства. Так мама про кого-то из книжных героев говорила. И, главное, про кого — уже и не вспомнишь, а какого он был цвета, намертво в памяти засело. Ну, новое время, новые сказки, хотя и старые остались. У детей были, к примеру, «Чудеса на виражах», «Мишки Гамми», «Утиные истории», «Чёрный плащ», «Спасатели в Австралии» и «Черепашки-ниндзя»…

Черепашек этих из первой поездки в США автор привёз два чемодана. Роскошно сделанные цветные фигурки из прочного пластика, ещё не китайские, а качественные, американского производства, до того потрясли воображение, что несмотря на полное отсутствие денег купил их, сколько в магазине было, штук 20-30. Они тогда по три доллара стоили, а меняли $ 300 на двоих. Ну и, понятно, куклу Барби для дочки. Ещё без домика и машины — их ей в следующие поездки привезли. Ну, и смешного розового пушистого зайца с дергающимся носиком, на батарейках, живущий там троюродный брат подарил. Все домой компьютеры везли и телевизоры, а мы с женой — игрушки для детей. Таможенники обалдели от изумления. Кстати! Половина тех черепашек ещё лежит, ждёт, когда их внукам подарят. Они снова актуальны: фильмы про них пересняли. Впрочем, у внуков уже и своё есть. «Фиксики», «Свинка Пеппа»… Приходится разбираться!