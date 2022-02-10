В очередной раз лоб в лоб столкнулись российская действительность и национализм, замешанный на героизации человека, бывшего поклонником и сторонником Гитлера, сотрудничавшего с Третьим рейхом, за это осуждённым и умершим в заключении. Речь о Гарегине Нжде, лидере армянских дашнаков, которого всячески превозносят в современной Армении, с событий в которой не случайно начался распад СССР. Показ фильма или установка мемориала, посвящённого этому человеку, на территории России — то же самое, что прославление Бандеры, Шухевича, Власова или атамана Краснова. Ну, или Отто Скорцени со всеми теми людьми, которые руководили Третьим рейхом. Когда и если нашу страну американцы и европейцы похоронят, к чему они стремятся изо всех сил, тогда, конечно. Тогда таких, как они, на каждом углу будут прославлять. Но до того, может не стоит?!

Храбрый был человек, Нжде? Да. Героически с турками сражался? Да. И с коммунистами тоже, что по нынешним временам в России ему только в плюс. У нас в стране теперь кто угодно, если он воевал в Гражданскую против большевиков — герой. Про него книги, пишут, фильмы снимают… И, кстати, многие из этих людей и вправду были храбрыми, яркими и вполне заслуженными по своему персонажами. Не зря их образы так любят воплощать популярные артисты. Впрочем, в фильме про Гарегина Нжде и Чулпан Хаматова снималась с Михаилом Ефремовым. Дело ещё до его превращения в обитателя зоны было. Чего ж не сняться в кинофильме про такого интересного персонажа? А что он за Гитлера на склоне лет был, и активно… Ну, мало ли какие у людей бывают жизненные обстоятельства! Зачем прошлое ворошить? У нас же теперь плюрализм и отказ от коммунистической идеологии при полном отсутствии какой-либо другой, кроме культа денег и силы. Точь в точь, как в Америке.

В общем, показ фильма про Нжде Союзом армян России не состоялся? Говорят, что не состоялся. Или, как утверждают в Союзе армян России, состоялся. Хотя мемориальную доску с именем Нжде в Армавире после возникшего скандала, вроде бы, и в самом деле сняли. Спрашивается, чего к тем, кто его прославляет, прицепились?! Подумаешь, Нжде! Наверняка из Азербайджана стараются их протурецкие пантюркисты, у героев которых самих руки в крови, в том числе армянской. И с этим тоже не поспоришь. Хотя с теми как раз всё ясно, на них пробы некуда ставить. А вот в ситуации с армянскими националистами — нет. Если Нжде герой, значит армянские террористы, которые в 70-х годах взрывы в московском метро устаивали — тоже герои? И те, кто в миротворцев в конце 80-х — начале 90-х стрелял — герои? И те, кто в Ходжалы гражданское население убивал — герои?!

Не получается никак из них национальных героев сделать. А из Нжде получилось, и даже вполне талантливо. Но до того, как героизм будет означать резню чужих в качестве мести за своих, а то и из каких угодно теоретических обоснований, нацизм будет жить. И тут нет никакой разницы между Сумгаитом и Ходжалы, а заодно между цехакронизмом Нжде и национал-социализмом Гитлера. Сам Гарегин Нжде это отлично понимал, поэтому за нацистов и был, помогая им вербовать среди армян кадры для войны с Советским Союзом. А что не получилось у Гитлера Сталина победить и Армения не стала колонией Третьего рейха, как Нжде предлагал, а так и осталась до самого распада Советского Союза одной из его республик, так зато сейчас она больше ей не является и в том, что страна распалась, роль приверженцев и последователей Нжде велика. Вот они это и демонстрируют, как могут…