Очень интересно наблюдать за тем, как разворачивается американо-российский диалог по безопасности, если, конечно, это странное действо вообще можно назвать диалогом. С российской стороны как раз можно: чёткая постановка вопроса с перспективой перехода как к чему-то реально конструктивному, так и к военным сценариям. С американской… Ну, если ритуальный танец лугового тетерева или самозабвенное токование глухаря, распушившего хвост и наскакивающего на любое живое существо, появляющееся в пределах видимости, можно полагать диалогом, тогда всё, что несут, противореча сами себе сенаторы, конгрессмены, представители Белого дома и Госдепартамента — диалог. Только кого с кем?! Сами с собой они говорят, что ли? Кстати, очень похоже на то…

Отечественная интеллектуальная элита вестернизированного толка от тона и стиля российского руководства приходит в ужас и несёт такое, что полностью оправдывает наименование её иностранными агентами, пятой колонной и предателями национальных интересов. Патриоты, напротив, от новых веяний млеют и не могут пока понять только одного: пора уже их личных врагов мочить и к активам по их трупам прорываться, как это всегда в таких ситуациях и бывает, или ещё рано. Сверху по этому поводу ясных сигналов не поступает, власть балансирует и к репрессиям никак не переходит, сколько её ни подзудивают, а самим их начинать как-то стрёмно: что-что, но самодеятельности такого рода никто и нигде из Верхних не любит. Плохо может закончиться.

Соответственно, пока в русскоязычном мире обыватели в ожидании, общественно активные переругиваются, а чего начальство хочет и к чему дело ведёт, сам чёрт не поймёт, к войне с Украиной Россию явно приглашают, да так настойчиво, словно готовы её туда за уши тянуть. Американцы и англичане, политики из континентальной Европы и турки, не говоря уже о всех тех осколках бывшего СССР, которые на них ориентируются, хором что-то заявляют, намекают, обещают превентивные санкции, предостерегают, тащат на Украину оружие и везут военных… Один только Израиль чётко просигнализировал прибалтам: то, что им было продано, на Украину везти или ей передавать нельзя. Ни в какой мере ни с какого бодуна Иерусалим участвовать в противостоянии Киева с Москвой не будет. Ну, хоть это хорошо.

Анкара, Варшава, Лондон и Вашингтон, напротив, играют в игру под названием: «Затащи русских воевать на Украину и получи приз» настолько самозабвенно, как будто собрались всерьёз покончить самоубийством. С другой стороны, может им деваться некуда? Тем более, что Киев демонстрирует явную склонность к суициду. Может, это заразно? Такой вот образовался политический коронавирус… Причём особую роль во всём происходящем играют СМИ, которые, явно срываясь, начали объявлять о начале войны, не имея к тому ни малейших причин. Такая напряжённость в воздухе стоит, аж звенит всё вокруг. И чего им всем спокойно не жилось? Предлагали же сто раз разойтись полюбовно. Но нет. Что называется, «назло бабушке уши отморожу». Вот и сидим, ждём, что изо всего этого выйдет…