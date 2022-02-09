Великолепный доклад по Казахстану

Какой великолепный, яркий, показательно тщательно подготовленный доклад по Казахстану был заслушан в четверг в палате общин британского парламента! Можно только поблагодарить докладчицу, 77-летнюю Маргерет Ходж, члена британского парламента от Лейбористской партии с 1994 года. Что называется, не текст, а цимес мит компот. Сколько в нём было собрано имён и фамилий, сколько приведено цифр, какая безупречная выстроена система доказательств того, что всё, что происходило в истории Казахстана за последние 30 лет — это даже не ужас, а ужас-ужас, и кровавые январские события — результат и венец этого, а также того, что британские законодатели и британские законы потворствовали казахским олигархам, самому Назарбаеву и всем его родственникам и приближённым, которых сейчас просто необходимо покарать!

При этом общая линия обвинения понятна: в Казахстане не удался государственный переворот и свергнуть президента Токаева не удалось, мятежи и бунты были подавлены силовым путём, причём вывести ситуацию на «переговоры с мирными протестующими» западники не смогли. Плюс приказ Токаева стрелять по погромщикам и террористам на поражение, который ему вменяют в вину. Плюс вмешательство миротворцев ОДКБ, которые в докладе превратились исключительно в «российских военнослужащих». Плюс фактор Путина, который перевороты на постсоветском пространстве, под каким бы они соусом ни производились, не поддерживает и, начиная с Белоруссии, их последовательно срывает, что приводит руководство западных стран в откровенное бешенство. И, как вывод, необходимость ударить британскими санкциями не только по России, но и по Казахстану со всей его деловой и политической элитой.

Шикарный доклад! В переводе на простой человеческий язык: англичане казахов грабить собрались. Кто там у них сдуру купил недвижимость и держит деньги в тех активах, на которые Соединённое Королевство может наложить руку? А рука эта у него, ой, какая длинная и загребущая… И ведь обоснование будет — не прикопаться. Деньги эти все сплошь коррумпированные, так что даёшь экспроприацию казахских (а также российских и каких угодно других) экспроприаторов. И как здорово под это база подведена! Ни слова об участии во всём, что происходило и происходит в Казахстане британских корпораций, у которых там активов побольше, чем у выходцев из Казахстана в Великобритании. Насчёт роли британских спецслужб вместе с турецкими в попытке свержения президента Токаева, да и вообще во всём, что происходит и ещё будет происходить в Средней Азии и Казахстане. Ну и ещё много о чём.

Ну, тоже понять можно. Те, на кого они ставили, к власти не пришли и никаких переговоров с ними президент Токаев вести не стал. Так что под каток доклада в палате общин парламента Её Величества попали все группы казахской элиты, невзирая на то, на чьей они были в стороне в январских событиях. А также те, кто не был ни на чьей. В качестве обвиняемых в коррупции были перечислены и те, кто был со стороны Назарбаева, включая него самого, и те, кто был за Токаева, и те, кто давно покинул Казахстан и живут в других странах, никак со своей исторической родиной не связанные. Были бы только у них деньги, которые можно отобрать и недвижимость, которая может быть конфискована. Видимо Великобританию срыв государственного переворота в Казахстане уел до такой степени… В общем, забавно получается и показательно. Британское право, британская банковская тайна… Были англичане пиратами и бандитами, ими и остались. Их дело — деньги принять и к себе побольше наивных богатых дураков заманить. А теперь настало время косить урожай!