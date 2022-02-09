Разборки после неудачного «Воскрешения»

Ожидаемо. Блокбастер уже выпустили на HBO Max. И по мнению Village Roadshow Entertainment Group, это нанесло удар по прокату.

Ребята, вы серьезно? Четвёртый фильм о борьбе Избранного с машинами и так провалился, нечего списывать это на выход в сети! Новое творение Ланы Вачовски столь же бесполое, сколь и его создатель. Фильм неудачный по всем статьям — от сценария до актёрской игры почти всех персонажей. И всё, что с него можно получить, это больше пользователей на HBO Max. С паршивой овцы хоть шерсти клок.

Компания-истец такой жалобой просто рассчитывает на досудебное соглашение, чтобы Warner поделилась с ней «недополученной» прибылью. Едва ли последняя сдастся просто так: схожие разногласия есть в проектах «Wonka» и сериале по мотивам фильма «Грань будущего». Зачем создавать прецеденты?

В общем, при таких перипетиях сюжета уже не до съёмок успешных фильмов.