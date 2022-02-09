Назначен подвиг

По графику у барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена из фильма Марка Захарова был назначен то подвиг, то война с Англией, если та не предоставит к назначенному часу свободу своим американским колониям (предоставила, к сожалению, как мы знаем). А у «Блумберга» была назначена на самое, что ни на есть открытие пекинской Олимпиады, война России с Украиной. Ну, они об этом сгоряча как о свершившемся факте и написали. Когда-то ведь газеты заранее свёрстывали, чтобы к читателям новости попали не когда уже всё давно произошло, а тёпленькие, прямо с телетайпа. Теперь интернет, ничего загодя придумывать не надо, но традиции остались. Последнее, что остаётся с людьми — их привычки, особенно самые дурацкие…

Сказано было акулам пера американским их «компетентными источниками» из военно-политических и дипломатических кругов, что русские на Украину вторгнутся тогда-то и тогда-то, они и среагировали. Но то ли Зеленский упёрся и начал вести себя непредсказуемо вольготно (Эрдогана вон, вообще во время его визита в Киев коронавирусом заразил), то ли дело в том, что в однобортном давно уже никто не воюет (цитата из того же фильма Захарова), то ли не собирался никто никуда вторгаться, что сто раз всем наши уже сказали (только кто же русским верит, коли у них Путин президент!), но Олимпиада началась безо всякого русского вторжения. Так что всё это, включая сообщение «Блумберг», выглядит уже совершенным сюрреализмом. Можно комедийный мюзикл ставить.

Что особенно пикантно, расписано было всё в таких деталях… Откуда пойдут российские войска, куда именно и где они остановятся. Как именно будет действовать Путин для того, чтобы включить Украину в состав Союзного государства. Какие именно провокации устроят на Донбассе, кто их устроит и как их будут сваливать на Киев и его западных союзников. Ну, и много чего сверх этого, что по большей части звучит и выглядит абсолютно по-идиотски, но для неискушённой западной публики, которая не слишком разбирается, в какой именно части Африки находятся Россия и Украина, сойдёт. Это только нам кажется, что все эти публикации рассчитаны на полных идиотов. Издержки советского образования, которое пока даже ЕГЭ не смог окончательно испортить…

Доказывать тут кому-то что-то бесполезно. Не поймут-с. Напоминать о случившемся афронте, когда «Блумберг» в следующий раз ляпнет что-нибудь в таком же роде, как сделал, сообщив о начале вторжения российских войск на Украину, тоже. Память у американской и европейской пишущей братии даже не девичья, а прямо-таки рыбья. Краткосрочная память. В своём глазу они никаких брёвен не замечают, причём вполне сознательно. Иначе им закрыться надо будет, а сотрудникам или освоить другие профессии, или застрелиться от позора. Тут один рецепт: перестать на любые западные публикации реагировать, как на истину в последней инстанции. Или вообще перестать на них реагировать. Мало ли фоновых шумов в эфире…