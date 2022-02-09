ТНТ почувствует ещё больше любви. Тина Канделаки стала и. о. директора телеканала

Она пришла на смену Роману Петренко, который является автором самого громкого проекта телеканала «Дом-2». Правда, последний из «Газпром-Медиа» не уходит — гендиректор Александр Жаров любезно предоставил ему должность своего советника. Правда, «мягкий» уход обычно так и происходит. Собственно, в последние месяцы всё к этому и шло.

Что же касается Тины Канделаки, то решение назначить именно её ожидаемое. Медиаменеджер отвечает за весь развлекательный блок телеканалов группы, она управляющий директор всего подразделения, курирует каналы ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Суббота», ТНТ4 и 2х2.

Кстати, ещё до появления этой новости в СМИ своей осведомлённостью козырнула @bloodysx. Везде-то она лезет, всё-то знает.