{ 9 февраля 2022 }

Брюс Уиллис оставил Уве Болла далеко позади

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Стриминговые платформы и списанные актёры — неиссякаемые источники вдохновения для организаторов «Золотой малины». Но нынче авторы этой антипремии в творчеством смысле превзошли сами себя — для Брюса Уиллиса создали отдельную категорию с его худшими ролями 2021 года, коих было, как минимум, 8.

С одной стороны, весело. С другой — несмотря на свою шуточность, антипремия очень авторитетна. Её получение — плохо смываемое клеймо. Но случай с Брюсом Уиллисом особый. Его падение на самое дно кинематографа теперь фактически задокументировано. Более того, в отрасли этого актёра будут воспринимать как гарантию провала ленты — в том числе, у критиков. Кстати, из представленных нынче картин — даже если какая-то более или менее неплохая, само присутствие в шорт-листе антипремии наложит отпечаток на всех, причастных к ее созданию.

Впрочем, жалеть Брюса Уиллиса не за что. Сам виноват, что вместо поиска достойных ролей и образов пользуется былой популярностью, не может остановиться и плывёт по течению.

НЕВМИНКУЛЬТ


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