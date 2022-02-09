{ 9 февраля 2022 }

«Аферист из Tinder» — новая победа Netflix

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Почему у этой стриминговой платформы столько успешных проектов? Мы насчитали 4 причины:

1.

Теория вероятности. В последние годы количество проектов у Netflix увеличивается. Сериалов, фильмов, документалок столько, что какие-нибудь за год точно выстрелят. А качество — вторично.

2.

Репутация. Несколько громких успехов — и даже посредственный проект воспринимается аудиторией неплохо.

3.

Актуальность. Продюсеры снимают фильмы и сериалы в расчёте на массовую аудиторию, которой это будет интересно сегодня, а не через 20 лет. О создании культовых проектов никто не задумывается.

4.

Эмоциональная близость истории к аудитории. Героям Netflix хочется сопереживать, потому что они нарочито стереотипны. Каждый зритель увидит в ком-нибудь себя.

Что же касается именно «Афериста из Tinder», то эта документалка, к сожалению не даёт ответа на один из главных вопросов: а на что рассчитывали девушки, чьи «сердца» завоёвывал лже-миллиардер своим несуществующим кошельком? Их попытка жить по-расчёту — это опасная игра. А встреча с Саймоном Леваевым — это проигрыш.

НЕВМИНКУЛЬТ


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