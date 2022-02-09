Без линз я — Халк!

Зачем Егору Беликову тупые оправдания?

Абьюз и насилие обошлись кинокритику очень дорого: теперь он — безработный с волчьим билетом, бывшие зарабатывают на нём, а друзья предали. Но всё справедливо.

Эта история заставила вспомнить известный случай современника Александра Пушкина — Антона Дельвига. Когда тот учился в Царскосельском лицее, все девушки казались ему прекрасными. А когда окончил, надел очки и понял, что это не так. Правда, в нашем случае женская красота столкнулась не только с близорукостью, но и с криворукостью. Правда, это оказалось взаимным, страдания окупились сторицей.

Вспоминать Джонни Деппа не станем. Избитый случай. Ой, простите за каламбур… Как водится в «культуре отмены», стоит только одной (одному) сознаться в насилии со стороны известного человека, как своим кусочком этой славы захотят полакомиться все, кому тот хоть раз подмигнул. Например, журналистка Ольга Житпелева, которая и пожаловалась на побои, впервые испытала на себе такое в 2019 году. Даже написала на эту тему статью в Л’Этуаль. Тогда она выбрала для отношений точно такой же типаж и даже переехала к мужчине в квартиру. Наступив на те же грабли во второй раз, с Белковым, получила уже намного больнее. Ну или просто на предыдущего ввиду его малоизвестности клиническая жертва не увидела смысла жаловаться.

А вот позиция корреспондента РИА «Новости» Юлии Ахметовой менее непонятна. Она не раз писала о домашнем насилии. Уж кто-то, а она точно должна была признаться раньше. И если такое со стороны Беликова действительно было, то она поступила безответственно, поставив под угрозу остальных участниц скандала. Возможную ложь тоже можно понять — всех жертв на премиальное интервью Ксения Собчак не позовёт. А вот для РИА «Новости» получится отличная статья, а для откровенной беседы нужна солидарность.

С остальными всё проще. До этого скандала Ольга Чупахина (Pixonic) засветилась в публичном сегменте интернета всего пару раз. Медик Софья Садовская — вообще никому не известный человек. А вот директор кинотеатров «Москино Звезда» и «Москино Полет» Екатерина Долинина — птица уже более звёздного полёта. Ей важно лидерство во вдруг образовавшемся сообществе жертв насилия. И пока получается — она даже запустила сбор средств на психотерапию для Ольги Житпелевой, которая, кстати, объективно один из лучших авторов своего издания и в деньгах точно не нуждается. Тем не менее, заботливые домохозяйки перевели ей уже 483 тысячи рублей.

Девушки в полной мере воспользовались этим случаем, чтобы уничтожить Беликова. Но это — одна сторона медали. Кинокритик и сам неплохо справляется, защищая себя. Даже несмотря на то, что в его спине уже нет места для ножей (даже его хороший друг и коллега Антон Долин, прикрывая свою пятую точку, встал чуть ли не в главе кампании по осуждению в профессиональном сообществе).

Но не надо сразу быть уверенным, будто Егор Беликов такой идиот, что по глупости объяснил свои действия отсутствием линз или очков. Вполне мог понимать, что поднимут на смех и будут не на вилы сажать за абьюз, а обсуждать неумелую попытку оправдаться. И в процессе забудут, с чего всё начиналось. Если же это не так — ну что с дурака возьмёшь?

…Кстати, а почему он там про очки как у Собчак говорил?…