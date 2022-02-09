{ 9 февраля 2022 }

Красная Шапочка: Начало

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Приквел знаменитой сказки, профинансированный основателем Yota — звучит как минимум интригующе. Миллиардеры нередко пробуют себя в кино, однако результат, как правило, себя не оправдывает. В данном случае шансы есть, и неплохие.

Съемки картины завершены. В ней засветилась целая россыпь звёзд — и Алексей Серебряков, и Екатерина Климова, и Юрий Чурсин, для которого фэнтези становится уже привычным жанром. По сюжету, отец Красной шапочки — тот самый «волкобой», защищавший город от диких хищников — охотится на вожака стаи волков. Но однажды герой пропал без вести, и девочка отправляется на его поиски.

Несмотря на бюджет в 220 млн рублей, проект благотворительный, и деньги от его реализации уйдут детям-сиротам. Уже хотя бы ради этого стоит запланировать поход в кино.

Все мы читали сказку Шарля Перро и видели её экранизации — но никогда не задавались вопросом, что же было с главной героиней до описанных и показанных событий? Вот, теперь узнаем.

НЕВМИНКУЛЬТ


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