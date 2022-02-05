Нервно начался год. С попытки переворота в Казахстане. Нервно и продолжается. Такие на Западе истерики вокруг Украины… Да и на самой Украине нагнетание обстановки дошло до предвоенного уровня. Детям насчёт поведения под обстрелом в школах рассказывают, женщинам головы с постановкой на военный учёт морочат, армию собрались увеличивать, а половина той, что есть, уже на Донбассе. Плюс вооружения потоком пошли и военные западные прибывают на Украину целыми подразделениями. Ну и с вывозом семей своих дипломатов западники Украину на уши поставили. Успокоились бы они там, что ли? А то к «берегам Белоруссии», к которым, если что, пойдёт американский флот, «горам Ростовской области» и «100 батальонным группам, готовящим агрессию России на Украину, рассредоточенным до Урала» добавилась «помощь странам Балтии через Чёрное море»…

Совсем из ума выжили, ребята. А может, они в нём никогда и не пребывали. Так, видимость одна была. Вроде, солидные люди и на языках иностранных всё время разговаривают. Но как вслушаешься, что несут… Между тем, международная обстановка такая, что её специально нагнетать не имеет никакого смысла — она и так хуже некуда. Заметно по Пакистану, где белуджские боевики в числе нескольких сот человек нанесли удар по военным штабам, расположенным в их провинции, взломав ворота укреплённых комплексов с помощью заминированных «джихад-мобилей», причём жертв среди пакистанских военных оказалось столько, что против белуджей пришлось применять ударные вертолёты (и один из них, по некоторым данным, был сбит). Что, с учётом высокого уровня профессионализма армии Пакистана, новость более, чем тревожная.

Обострения оперативной обстановки в любой момент можно ждать в Средней Азии, Казахстане и внутренних областях России, с учётом того, что большая часть боевиков, принимавших участие в попытке свержения Токаева в Казахстане, буквально растворилась на просторах этой страны. Плюс те, кто ушёл через границу, в первую очередь в Киргизию и Туркменистан. Плюс обострение на границе Таджикистана и Киргизии и те последствия, которые межэтническое противостояние в Средней Азии и Казахстане может вызвать в России, буде вспыхнут конфликты между трудовыми мигрантами, работающими в стране. По таким же конфликтам в Закавказье и на Северном Кавказе известно, чем это чревато. И, кстати, кто сказал, что программа распада Российской Федерации на составные части снята Западом и Турцией с повестки дня?!

Ни черта она не снята. В той же Турции целые фабрики поддельных документов работают, где за $ 5-15 тысяч можно изготовить поддельный паспорт, причём российские, казахские паспорта и паспорта республик Средней Азии идут по минимальной стоимости. Многие из тех, кто хотел бы уехать из Сирии, Ирака и Афганистана этим пользуются. Сколько из них джихадистов с опытом боёв, Б-г весть. Для тех, кто в розыске, существуют фиктивные свидетельства о смерти всего за $ 500. Кто тела в турецких моргах проверять будет? Да и просто выписать новый паспорт на любую фамилию, как минимум в той же Киргизии и Таджикистане, не проблема. Максимум $ 1 тысяча. Схема отработана до мелочей мигрантами, которых за что-то из России депортировали, а им вернуться надо… Так что взорвать хоть страну изнутри, хоть её периферию — не вопрос. И желающих найдётся много. Не всё же нас через Донбасс на прочность пробовать…