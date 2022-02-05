Логика наша, дипломатическая и внешнеполитическая, такова: мы не агрессор, ни на кого не нападаем, играем по правилам, официально принятым в международных отношениях, и играть по ним будем. Обязательств своих не нарушаем, терпеливо ведём диалог, на провокации не реагируем, на оскорбления не обижаемся. Лучше говорить, чем воевать. Хотя мы всё видим, всё слышим, всё запоминаем и, если что, выйдет Мария Захарова и припечатает злых, плохих и несносных язвительно и остро, не считаясь ни с какими чинами, званиями и авторитетами. И она действительно выходит и припечатывает. А не она, так Песков. А не Песков, так Лавров, который умеет так отбрить, что мало никому не покажется. Ну, а совсем уж последняя инстанция — Путин, лично…

И если бы всё в этом мире сводилось исключительно к игре по правилам, как в шахматах, то равных бы нам не было, передел мира в пользу существенного усиления нашего тандема с Китаем за счёт ужимания сферы влияния Соединённых Штатов до её естественных границ был бы гарантирован и в этом новом, многополюсном мире нам бы никто не угрожал. И никому бы никто не угрожал. Мир, дружба, жвачка. Карма очищена, отношения всех со всеми находятся за гранью войны, злые наказаны, праведные торжествуют. Везде в мире воцарилась свобода торговли, все признали какие угодно вакцины, никаких санкций никто ни на кого не накладывает и вообще, всё чинно, благородно и духовно. Или духоподъёмно, со скрепами, что бы это на практике ни значило.

На самом же деле правил никаких нет, нервы у всех на пределе и какая угодно случайная сволочь, пьяная или укуренная, на том же Донбассе, может начать войну каких угодно масштабов. Идут наши переговоры с западниками, не идут — киевским-то какая разница? Или тебя боятся, или нет. Всё остальное — в пользу бедных. А Путин до того терпелив и рационален, что его в Киеве бояться давно перестали. И, кстати, в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне и Анкаре — тоже. Это же Путин, у него всё под контролем — и люди, и ситуация… Проблема в том, что с той стороны ни у кого контроля ни над кем нет. Скопище враждующих между собой кланов и остро ненавидящих друг друга личностей, от которых можно ждать чего угодно. Мы-то с ними говорим… Только впечатление такое, что говорим со стеной или с пустым местом.

Мы оттуда разумной реакции ждём на наши предложения по безопасности, а что, если её ждать не от кого? Вот и имеем один только фоновый шум в эфире. Слишком много центров принятия решений, которые взаимно торпедируют друг друга, исходя исключительно из иррациональных личных соображений и сиюминутных спекуляций. Так что те там, кто на серьёзный разговор настроен, его даже начать толком не могут — забьют их, зачморят и придушат. А с теми, кто изображает из себя людей, которые принимают решения, тоже никакого разговора не получается. Система у них разрушена — одна видимость осталась. Воевать не хотят и на самом деле боятся, но и отступать некуда: все и всё заточено только на продвижение вперёд за наш счёт. Так что, скорее всего, продолжат гадить, где только смогут. Хоть внутри страны, хоть по её границам. И так до новой большой войны…