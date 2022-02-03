Очередной компромат в интернете на одного из наших ведущих миллиардеров, бенефициара ещё залоговых аукционов, навеял… Вот, живут люди. Работают, творят, создают, мечтают, строят будущее — своё и страны, надеются на неё, защищают на фронтах, гибнут и остаются калеками, верят — каждый в своё. Сильные люди, умные, честные, искренние, на которых эта страна и весь мир держится. Слова всякие хорошие придумывают, насчёт цивилизации и прогресса. Другим как могут помогают, от себя отрывая. Борются со злом и стараются делать добро. А потом р-раз — и всё переворачивается в одночасье! И ладно бы, от этого стало однозначно лучше. Или однозначно хуже. Так ведь нет! Просто наверх всплывает такое г-но и там, поверху, плавает, забивая собой всё жизненное пространство…

Слова всякие люди понапридумывали про себя и про свою жизнь, чтобы красиво объяснить, почему она такая, как есть. Право и международное право, мировое сообщество и правозащитные организации, партии и общественные движения, демократия и парламентская демократия… Нельзя же называть всё своими именами. Нехорошо получится! Банда, мафия или ОПГ звучит плохо. Так же, как главарь банды, капо ди тутти капи или лидер организованной преступной группировки. Так же, как стая и её вожак. Или стадо и вожак этого стада, отары, табуна, гурта… Да и все остальные понятия из реальной жизни не лучше. Шестёрки и свита, придворные и приближённые, прихлебатели и быдло — они же терпилы. А назови их электоратом, а тех, кто над ними, на их шеях сидит, национальной элитой — совсем другое дело.

Дружина — это красиво. Сподвижники и соратники — красиво. А подельщики — плохо. Не могут они ничем хорошим заниматься, разве что квартиру очистить, или страну грабануть. Приватизация и интеграция страны в мировое сообщество звучит интересно, а разворовывание, разбазаривание и предательство национальных интересов — нет. Президент, премьер, спикер парламента, госсекретарь или министр, губернатор или мэр, патриарх или Папа Римский, герцог или олигарх, лауреат Нобелевской премии и академик — это круто. Сразу испытываешь невольное уважение, не к человеку, так к должности. А глянешь на него без всей этой мишуры, лично, непосредственно и персонально, Г-ди, какая мелкая мерзота или какой откровенный бандос! На него пробы ставить некуда, а он — решает судьбы мира…

В итоге, кто не Блинкен, тот Макрон, кто не Джонсон, тот Обама, Боррель или Зеленский. Прочие из того же теста и того же уровня. На этом фоне сильно выделяются авторитарные лидеры и монархи из лучших. Там хотя бы какие-то амбиции есть, по части развития своих стран. Иногда дурные, иногда нет. Что получится. А как в итоге всё выйдет, никто не знает, поскольку у каждой крупной рыбы в этом океане такая стая прилипал… Именно от них чаще всего всё и зависит. «Жалует царь, да не жалует псарь», — это про то, что в итоге со всеми героями, творцами и прочим правильным народом в реальной жизни получается. Где зависть и безразличие к любым заслугам, презрение ко всему, кроме чистогана и низкопоклонство, вороватость и лесть, враньё и притворство правят миром. И ничего из попыток изменить это ни у кого не получается. Ни у владык, ни у святых, ни у пророков. А жаль…