Ну, вот он и настал — Год голубого водяного тигра. Или синего. Короче, Китайский новый год. Добрая четверть человечества его празднует. Ещё столько же народу отмечают, хотя к ним он прямого отношения не имеет и, за исключением самых смутных представлений о том, что такое восточный календарный цикл, эти люди ничего про него сказать не могут. Что не мешает всем им радоваться, выпивать и закусывать, запускать фейерверки и любоваться на те, что запускают другие (в основном в телевизоре и интернете — китайцы умеют гулять, как никто), дарить подарки друзьям и вообще вести себя так, словно именно от этого дня зависит их будущее на весь следующий год. Что не имеет никакого отношения ко всему, что их ждёт в реальной жизни, но это уже другой вопрос.

Кто-то об этом не думает и просто рад празднику, неважно, какому. Кто-то что-то подозревает, но гонит от себя дурные мысли и нехорошие предчувствия, чтобы не портить настроение себе и окружающим. Кто-то просто рад отвлечься от текущей суеты и погрузиться хоть ненадолго в атмосферу беззаботного веселья. Не могут люди бесконечно ждать чего-то ужасного, как у нас в последнее время непрерывно получается с надвигающейся войной, коронавирусом, обломом в экономике и пониманием того, что отсутствие несчастья и есть то максимальное счастье, на которое мы и наши дети и внуки можем рассчитывать. А ведь это и есть жизнь. Ни уверенности в будущем, ни доверия вышестоящим, ни справедливости, ни чего-то ещё, что так нужно обычному нормальному человеку для счастья…

И тут — праздник! Какой, чей именно, по какому поводу, неважно. Но — однова живём, оттого и гуляем по какому угодно поводу. Хэллоуин или День святого Валентина, Новруз или Пурим, Еврейский Новый год или Ханука, День святого Патрика (кто сказал, что это ирландский праздник — а у нас в сказках отчего любая лиса — Патрикеевна?!) или Рождество — католическое, православное, неважно… Новый год, Старый Новый год, Крещение, Святки, 23 февраля, 8 марта, Курбан Байрам, Пасха — еврейская и православная, 1 мая, День Победы, очередная годовщина Великой Октябрьской революции… Наши это праздники, не наши, старые, новые — какая разница? Россия — имперская страна, отчего люди, которые живут в её пределах, так себя и ведут, празднуя всё подряд, без разбора. Так что, с Годом голубого водяного тигра, ребята!