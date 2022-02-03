Подумалось тут… На бедной, несчастной Украине население готовят чёрт знает к чему. Вот-вот на неё Россия нападёт, всё разбомбит-разгромит, народу поубивает — страсть, оккупирует или вообще присоединит. И будут от этого мрак и хлад, и настанут чёрные годы, и не будет ни свободы, ни демократии, ни сала, ни борща с пампушками, ни вареников в сметане, ни варничков (не путать с варениками — это совершенно разные блюда), ни перчиков фаршированных, ни взвару грушёвого холодного, ни паляницы с хрустким гребешком, ни горилки с перцем. А главное, не будет той демократии бескрайней и той вольной воли, которая только и могла породить Фарион и Яроша, Авакова и Турчинова, Порошенко и Зеленского, Коломойского и Кулебу, Тимошенко и Ющенко и всех прочих таких, как они — имя им легион.

Смотреть на всё это, никаких нервов не хватит. Особенно на то, как правящие там гады над детьми в школах измываются, дрессируя их прятаться под парты «на случай бомбёжек». Детей-то за что?! Самое распоследнее дело, травмировать им души в нежном возрасте. Ни за что так нынешняя украинская власть и её кураторы и спонсоры не заслуживают, чтобы их всех, в полном составе к стенке поставили, как за это. Похоже, пора новый Нюрнбергский процесс готовить, на будущее, по аналогии с прошлым, который по нацистам был. И тут на скамью подсудимых должны сесть не только украинские начальники, но и все те, кто готовил, проводил и курировал Майдан и все последующие события на Украине: американцы и англичане, поляки и шведы, турки и прибалты, канадцы и вся прочая иностранная сволочь.

Она себя сейчас там чувствует куда как вольготно, не опасаясь за собственные задницы. Как, впрочем, и наша собственная, внутренняя, полагающая себя властителями дум и развлекающаяся протестными петициями, вся суть которых может быть выражена двумя словами из лексикона агитационно-пропагандистских подразделений Третьего рейха: «Рус, сдавайся». И тут неважно, в стране все эти ребята пока живут или эмигрировали и издалека за Украину переживают, стараясь это делать максимально публично, чтоб обязательно их заметили и отметили, перемежая доносами на тех, кто, живя на Западе и понимая, что происходит на самом деле, ещё пытаются предотвратить надвигающуюся войну. Интересно, когда и если это сделать не удастся, кто из тех наших стукачей, кто сейчас на Госдепартамент работает, первым в ФСБ со списками на люстрацию нынешних «своих» побежит? Невзлин, Каспаров, Гозман, Венедиктов или Пионтковский?