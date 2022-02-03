Благотворительность. Неправильное русское понятие

У Юрия Полякова в повести «Демгородок» был персонаж — благотворитель. То есть, когда пришедший диктатор упаковал всю светлоликую шатию-братию в «демгородок», там он основал валютную «Березку».

Для вывода запрятанных денег. Так вот, когда у всех олигархов деньги давно закончились, у благотворителя еще оставались. И его обидно били и отнимали продукты. Ибо — благотворительность приносит много больше гешефта, чем откусанные от страны заводы и фабрики.

У нас благотворительность — это лакомый кусок. И не потому, что НЕ платит налогов.

Это большая прачечная по отмыванию денег. В нее стекаются все ручейки — и западные гранты, которые потом перетекают людям со светлыми лицами и обязательно рукопожатным. Рукопожатность — это не эмоция. Что мы хорошо знаем. Это потихоньку — из рук в руки. Желательно курпными купюрами.

Кроме западных грантов, это большие вливания самого государства. И маленькие пожертвования от неравнодушных людей. Которым жалко больных, которые уже никогда не будут здоровыми. А им нужны обезболивающие наркотики, снотворные и минимальный уход — медицинский. И человеческий.

И вот мне непонятно, каким образом зарплата этих нют, чулпанов, антонов, хабенских может быть от 800 тысяч до миллиона с чем-то?

Потому что медсестра в хосписе — зарплата 40 тысяч, санитарка — 20.

То есть одна оплачиваемая Нюта — это целый штат медперсонала для трехсот пациентов.

Простите, а где же БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ? Или это неправильное русское понятие, когда с себя рубашку снимаешь, чтобы укрыть нуждающегося? От себя кусок хлеба отрываешь?

Ну в историю даже не хочется погружаться — не поймут-с. Когда Макаренко собирал беспризорников — он тоже требовал себе заоблачную зарплату, и втихаря от вшивых детей — трескал сало с лобстерами?

Впрочем, мне на это скажут, Нюта — подвижница. Ее либералы ненавидят. Верно, еще как ненавидят. Потому что отлично знают, что это теплое местечко со всеми регалиями. Да еще провластное. Лакомый кусок.

А бурная реакция на достаточно безобидный пост о почте — это уже накопившаяся реакция на присосавшихся паразитов — клопов. Которые нагуливая тельце на кровушке народной, еще и морды воротят. Дескать, некрасивые, неопрятные, и кровь такая же — не гурманская. Тонкости нет.

Впрочем, это беда ВСЕХ светлоликих. Их ничто не учит. У них виноваты все вокруг — потому что нечуткие.