{ 3 февраля 2022 }

Неизбежность войны

Рубрики: [политика]  [Фейсбук]  

Незаметно как-то «война» из невозможного и немыслимого сделалась ожидаемым и будничным. Тут услужливо приходит на ум и пресловутое «окно Овертона» и здравый смысл, подсказывающий, что война — неотъемлемое составляющее нашей цивилизации и все попытки светлоликих убедить себя в том, что наше технологическое поколение чем-то отлично от тысяч предшествующих, как минимум, наивны. 

А войны не случаются без пропагандистских достижений, ведь призыв убить врага невозможен без обратного — ты тоже можешь быть убит, а сама мысль об этом противна любому персональному сознанию. 

Все эти вполне человеческие рефлексии сопровождаются каким-то нравственно-этическим мотивом. 

Сейчас бы нашему руководству подналечь на формулировку этого самого мотива. А то истерия ожидаемой войны сеет лишь панику и нездоровый алармизм. 

Впрочем, остаюсь в уверенности, что наверху в курсе и озабочены.

Карл Шуман


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