Неизбежность войны

Незаметно как-то «война» из невозможного и немыслимого сделалась ожидаемым и будничным. Тут услужливо приходит на ум и пресловутое «окно Овертона» и здравый смысл, подсказывающий, что война — неотъемлемое составляющее нашей цивилизации и все попытки светлоликих убедить себя в том, что наше технологическое поколение чем-то отлично от тысяч предшествующих, как минимум, наивны.

А войны не случаются без пропагандистских достижений, ведь призыв убить врага невозможен без обратного — ты тоже можешь быть убит, а сама мысль об этом противна любому персональному сознанию.

Все эти вполне человеческие рефлексии сопровождаются каким-то нравственно-этическим мотивом.

Сейчас бы нашему руководству подналечь на формулировку этого самого мотива. А то истерия ожидаемой войны сеет лишь панику и нездоровый алармизм.

Впрочем, остаюсь в уверенности, что наверху в курсе и озабочены.