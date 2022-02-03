Год «Оскара» — «Из Африки» (1986)

Зажиточная датчанка Карен Бликсен после неудачного романа со шведским дворянином, уговаривает своего родственника барона Брора фон Бликсен-Финеке вступить с ней в брак по причине того, что «они всегда нравились друг другу», а также «им всегда было хорошо вместе». Вскоре они отправляются в Кению на пмж, где барон прикупил огромную плантацию. Новоиспеченная баронесса рассчитывает разводить там скот, но у мужа на землю другие планы — он решает выращивать на ней кофе, несмотря на неблагоприятные прогнозы местных жителей и агрономов. Вскоре барон теряет интерес к бизнесу и начинает все чаще отлучаться на сафари. Баронесса же открывает для себя в Кении новые знакомства, самым ярким из которых оказывается еще один охотник Деннис Финч Хаттон, в которого девушка вскоре влюбляется.

«Из Африки» Сидни Поллака — один из самых нелюбимых оскаровских победителей в критических кругах. Видовая (иначе не скажешь) мелодрама в африканских пейзажах имеет один из самых низких рейтингов на Rotten Tomatoes и довольно неоднозначную прессу. Конечно, у картины немало восторженных рецензий, но вместе с ними есть и тексты, в которых фильм Поллака (с моей точки зрения, вполне заслуженно) если не ругают, то довольно конкретно и обстоятельно журят.

Моя собственная первая претензия к «Из Африки» — в отсутствии яркого смыслового стержня. Это очень живописный, невероятно красивый фильм, но как будто без центра тяжести — невероятно сложно наверняка сказать, о чем он. То ли о сильной женщине, которой приходится на чужом континенте, в совершенно незнакомой стране и среде, не просто выживать, но и строить бизнес и личную жизнь.

Но с таким же успехом фильм Поллака можно трактовать, как картину о столкновении двух миров — развитого и чопорного Старого света и бедной, но такой чистой Африки, какой она была в начале 20 века.

А еще — конечно, про категорическое неравноправие полов, которое выражается не только в наличии чисто мужских заведений в то время, а скорее об очень разных траекториях судеб мужчины и женщины более ста лет назад.

Но все эти трактовки и попытки заострить «Из Африки», мне кажется, так или иначе обречены на провал. Фильм Поллака от начала и до конца живет в собственном неспешном ритме и расслабленной атмосфере, аккуратно и последовательно рассказывая историю приключений Карен Бликсен в Африке, не позволяя себе лишнего, острого — вообще ничего. В нем почти нет акцентов, эмоциональных взрывов и потрясений, а каждый раз, когда история начинает буксовать или замедляться, режиссер переключается на бескрайние африканские пейзажи, от которых, конечно, нельзя отвести глаз, но все равно каждый раз это выглядит скорее капитуляцией перед материалом, чем каким-то авторским ходом.

«Из Африки» — это еще один сольный концерт Мерил Стрип. Но тут, конечно, не могло быть и по другому, учитывая какие партии были написаны всем остальным. Самая смехотворная, без сомнений, у Роберта Редфорда — большого голливудского артиста, у которого тут вторая по важности роли и которому тут просто категорически нечего играть. Он как-то бесцельно заходит и выходит из кадра, появляется и исчезает с виллы Бликсен, что-то бубнит под нос про любовь и брак, но испытывать хоть малейшую эмпатию к нему невозможно. Кажется, это одна из самых чудовищных артистических растрат в истории «Оскара».

И к финалу это видовое приключение по бескрайней Африке не собирается, увы, ни во что. Поллак как будто не достаточно чувствует исходный материал, чтобы сказать свое веское режиссерское слово. И его картина в итоге становится лишь очень длинным и красивым рассказом о женщине в Африке, не больше. Но судя по кассовым сборам (фильм собрал в 7 раз больше своего бюджета) этот план сработал. Но никакие коммерческие победы, увы, не делают для меня хоть на капельку «Из Африки» лучше.