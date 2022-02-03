{ 3 февраля 2022 }

Диана Арбенина оказала медвежью услугу всему музыкальному сообществу

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  [Скандалы]  

Певица очень ярко выступила на «Татнефть-Арене». Спустя 4 песни после начала концерта, Арбенина обратила внимание, что зрители проводят концерт сидя. Ее это категорически не устроило, и со сцены она обрушилась на охранников, которые следили за соблюдением антиковидных мер — ведь, как известно, именно они эти правила придумали. После призывов Арбениной зрители встали со своих мест и устроили плотную толкучку у сцены.

«Молодые люди сидят прибитые к своим креслам» — возмущается певица. Как по нам, лучше сидеть на концерте, чем лежать в больнице, но тут уже каждый сам решает. Да и хрен с ними, за свое здоровье каждый повинен сам. Важно другое.

Сейчас индустрия, несмотря на ежедневные рекорды по приросту заболевших, чувствует себя вполне сносно по сравнению с прежними ковидными временами. Дело в мерах предосторожности, которые понимает любой разумный человек — это единственная по сути шаткая гарантия, что в ближайшем будущем мероприятия будут разрешены. Но, видимо, на сцене мозги отключаются, и весьма неумное выступление Арбениной может стать отправной точкой, с которой начнется очередное ограничение концертов и выступлений. А потом ведь на государство жаловаться побегут, когда прижмет с деньгами, за помощью вставать в очередь — как было в прошлый карантин.

На месте организаторов поостереглись бы связываться в будущем с таким артистом. Может подкинуть проблем.

НЕВМИНКУЛЬТ


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