Создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров открывает «Первый кошачий» и «Первый собачий»

Телепродюсер Валерий Комиссаров 1 февраля 2022 ворвется в медиа-пространство с новым амбициозным проектом.

Комиссарова можно назвать первооткрывателем в области развлекательного контента крупных масштабов. Его «Моя семья», придуманная еще в 90-х, до сих пор жива в виде передач типа «Давай поженимся», а скандальные «Окна» трансформировались в многочисленные ток-шоу.

— Проанализировав дух сегодняшнего времени, я понял, что на телевидении, да и в других СМИ огромное количество фейков, негатива, лжи. И подумал: как бы создать программу, где не ругаются без нужды, не едят друг друга ради рейтингов, не живут ради хайпа… И понял, что нам нужны братья наши меньшие — кошки и собаки. Поэтому я запускаю на YouTube, Instagram, в ТикТоке, OnlyFans, Twitch и Patreon два новых канала — «Первый кошачий» и «Первый собачий», — рассказывает Валерий Яковлевич.

Недалеко от Москвы Комиссаров организовал кото- и собакохаусы, в которых поселились по восемь основных пород соответствующих животных. Повсюду установлены камеры, их более 40.

— Но это не звериный «Дом-2», на него может быть похоже лишь тогда, когда кто-то начнет грызться друг с другом, — смеется продюсер. — При этом, безусловно, будут и прямые включения — стримы, кошачьи и собачьи сериалы. За названиями далеко ходить не надо — «Бедная Мурка», «Мурки тоже плачут».

Что касается формата, это будут полноценные каналы со своей непрерывной сеткой вещания — зрителей ждут «Вести из лотка», утренняя гимнастика, шоу про здоровье, психологию, юмористические передачи, программы о кошачьей и собачьей моде… При этом будет проведено немало параллелей с жизнью и проблемами людей. «А кто же из нас животное?» — один из слоганов проекта и вопрос, которым задается Комиссаров. — Глядя на собак и кошек, понимаешь, что животные-то — не они, а те, кто ради собственного пиара готовы нагадить на стол».

Без звездных ведущих тоже не обойдется, кроме того, представители шоу-бизнеса будут приходить на площадку со своими питомцами. Вполне возможно, что благодаря этому проекту шоу-бизнес обретет и новые имена. Ведь когда-то именно Комиссаров открыл талант ведущего в Николае Баскове, пригласив его на первый «Дом», а позднее представил в этом качестве Ольгу Бузову и Ксению Бородину.

Обвинений в живодерстве и эксплуатации братьев наших меньших Валерий Яковлевич не боится. Скорее переживает, что условиям жизни его подопечных будут попросту завидовать.

— Все сделано максимально комфортно! У моих животных есть СПА-салон с массажами и джакузи, отдельные спальни и кухни, кабинеты, где они занимаются делами. Так как съемки ведутся круглосуточно, на площадке постоянно находятся два профессиональных ветеринара, — отмечает Комиссаров.

Цель нового шоу — на фоне тотальной депрессии, страхов и бесконечного ожидания перемен создать мир милоты, откуда люди могли бы черпать позитивные эмоции.

— Это «мурчательная терапия» и «лечебный кусь». Мы будем учиться у братьев наших меньших гармонии, спокойствию, а самое главное — не быть скотами, а быть С КОТАМИ! — заключает продюсер.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.