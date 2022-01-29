Фаталити фанатских ожиданий

Как ни печально, второй «Мортал Комбат» официально будет. Не помогли ни низкие рейтинги, ни разгром критиков. Работа над сценарием уже началась, остальные детали пока держатся в тайне.

Парадоксально, что откровенно никакое кино въехало в топ и собрало кассу на обманутых фанатских ожиданиях. Фильм ждали, надеялись и верили, чтобы в результате получить фанфик с абсурдным сюжетом, никак не связанным с франшизой. Однако на сервис HBO набежало покринжевать столько зрителей, что картина порвала все чарты.

Очевидно, продюсеры верят в коммерческий успех сиквела. Выпустить вторую халтуру и заработать лучше, чем попытаться сохранить лицо. Аналогия с «Елками» напрашивается сама собой.