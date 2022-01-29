Юрий Быков готовит новый сериал

Анонсирован новый сериал Юрия Быкова, и это прекрасная новость для поклонников качественного российского кино.

Проект под красноречивым названием «Лихие» привычно метит по самым болезненным точкам: беспокойные 90-е, разгул преступности и бесправия, передел привычного мира на новый лад через право сильного — ну, вы знаете приметы эпохи. Слом привычной картины мира, случившийся в те годы, оставил шрам, который не отрефлексируют ни «Брат», ни «Бык», ни «Жмурки».

Сериал расскажет печальную и страшную историю «Общака» — одной из самых многочисленных ОПГ на просторах нашей Родины. Производством займется «Среда» Александра Цекало, а за сценарий отвечает автор «Хрустального» Олег Маловичко. В основу легли воспоминания Евгения Демина — штатного киллера группировки, которого еще в детстве привел туда отец.

Быков умеет снимать правдиво, жестко, с надрывом нерва, и в сумме всех слагаемых ждать сериал определенно стоит. Подробностей пока немного, но вряд ли мы это будет ностальгия по эпохе небывалой свободы.

Потому что все мы знаем, кто и как этой свободой пользовался.