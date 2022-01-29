{ 29 января 2022 }

Юрий Быков готовит новый сериал

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Анонсирован новый сериал Юрия Быкова, и это прекрасная новость для поклонников качественного российского кино.

Проект под красноречивым названием «Лихие» привычно метит по самым болезненным точкам: беспокойные 90-е, разгул преступности и бесправия, передел привычного мира на новый лад через право сильного — ну, вы знаете приметы эпохи. Слом привычной картины мира, случившийся в те годы, оставил шрам, который не отрефлексируют ни «Брат», ни «Бык», ни «Жмурки».

Сериал расскажет печальную и страшную историю «Общака» — одной из самых многочисленных ОПГ на просторах нашей Родины. Производством займется «Среда» Александра Цекало, а за сценарий отвечает автор «Хрустального» Олег Маловичко. В основу легли воспоминания Евгения Демина — штатного киллера группировки, которого еще в детстве привел туда отец.

Быков умеет снимать правдиво, жестко, с надрывом нерва, и в сумме всех слагаемых ждать сериал определенно стоит. Подробностей пока немного, но вряд ли мы это будет ностальгия по эпохе небывалой свободы.

Потому что все мы знаем, кто и как этой свободой пользовался.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Юрий Быков готовит новый фильм

    2. Юрий Быков готовит новый фильм

      Любимец четко очерченной армии киноманов, Юрий Быков, работает над новой картиной. Достаточно даже беглого знакомства с творчеством этого режиссера, чтобы предвидеть название из одного слова. Эстафету у «Майора», «Дурака», «Сторожа», «Завода» и «Спящих» — примет фильм «Хозяин», [Читать...]


  2. Анонсирован новый сериал «Звездные войны: Повстанцы»

    3. Анонсирован новый сериал «Звездные войны: Повстанцы»

    Новый анимационный сериал «Звездные войны: Повстанцы» будет представлен зрителям осенью 2014 года, сообщается в официальном пресс-релизе компании Lucasfilm. Проект курирует продюсер Дэйв Филони, ранее создавший сериал «Звездные войны: Войны клонов». Сюжет анимационного сериала будет происходить между третьим и [Читать...]


  3. Дима Быков

    4. Дима Быков

    Все-таки Быков феноменальный чувак! Прослушал записи его ночных эфиров на ЭХЕ и заколдбился от зависти! На человека не действуют никакие физические законы: ему неведомы сопротивление материала, сила трения и прочая фигня, влияющая на скорость и высоту полета! Быков [Читать...]


  4. Новый сериал

    5. Новый сериал

    Придумали сериал “Православная полиция”. Место действия Санкт-Петербург. В главных ролях : Православный священник с боевым кадилом, которым он раскрутив его как следует сбивает с ног и обкуривает павших. Второй герой – ветеран Чечни, действующий оперативник и участник антитеррористических [Читать...]


  5. Быков

    6. Быков

    Вишь, как оно вышло-то, как нас всех перепахал этот «СРОК»! Вот и Быков Сам Себе Наше Все энд Везде Димитрий ажно всю свою ироничность враз сбросив, как зайка серенький шубку сезонную, занервничал и возопил о «неадекватной мерзости фильма [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»