{ 29 января 2022 }

У Джоан Роулинг наконец-то нашелся защитник

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  [Книги]  

Кажется, травля мамы «Гарри Поттера» наконец-то подходит к концу. Начали звучать пока редкие, но уверенные голоса в защиту писательницы. Запоздало и, конечно, конъюнктурно — все же себе карьеру ломать не хочется — но в поддержку Роулинг выступил Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя.

Актер заявил, что считает нормальным иметь разные мнения о чужих сексуальных ориентациях. Айзекс также напомнил, что Роулинг перевела солидную часть своих гонораров благотворительным организациям, помогающим тяжело больным детям. Этот поступок — «чистое добро» по мнению актера, и нам остается только согласиться.

Надеемся, прежние критики — многие из которых на трудах писательницы въехали на олимп славы — тоже одумаются и поймут, что можно раз вильнуть задом в сторону общественных настроений и какое-то время выглядеть молодцом а глазах невменяемой публики, а стыдно потом будет всю жизнь.

Но, к сожалению, добро сейчас не в почете. Подавляющая часть заокеанских граждан по прежнему считает жизнь трансгендеров и чернокожих наркоманов гораздо более ценной, чем больных детей. Как говорил Шнур, пока так.

НЕВМИНКУЛЬТ


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