Гениальная Алиса

Сколько в интернете материалов о семье Тепляковых и их дочке Алисе, которую амбициозный папаша с не слишком понятным прошлым и дичайшими комплексами, похожий то ли на хиппи 60-х годов, то ли на лесного отшельника, которые всегда и везде странно выглядели и зачастую были такими же дикими и агрессивными, как этот экзотический экземпляр рода человеческого, пробил на Психфак МГУ, использовав все те несовершенства нашей нынешней системы образования, которые ему любезно предоставил придуманный чиновниками на коленке и внедрённый через «не могу» ЕГЭ… Академики пишут, профессора плачут, ректор что-то вещает про индивидуальный план обучения для несчастного, как бы суперребёнка, который не умеет себя вести, не понимает ровным счётом ничего из того, что зазубривает, не слишком хорошо пишет и вообще — шла бы ты деточка в школу учиться и с детьми играть, так ведь нет…

Между тем, мы имеем не гениального ребёнка, а маленькую девочку, которая на первый, второй и все прочие взгляды — больна, никакого удовольствия от жизни не испытывает сама и не даёт его ощутить всем окружающим, в чём нисколько не виновата. Родителей не выбирают. И если вот эта пара — когда-то яркая и симпатичная, а теперь раздражённая всем и всеми некрасивая женщина с потухшим лицом и самодовольное скандальное бородатое откормленное чмо — семья будущего, так может, пускай они там, в будущем этом, одни поживут? Хотя пока что эта ячейка нашего на всю голову свихнувшегося с ними общества очень неплохо прославилась и, судя по всему, именно это и было целью папаши Теплякова. Ну, и чего ему тогда ещё от всех остальных включая МГУ, надо? Теорию свою образовательную, такую же мутную, как он сам, куда-нибудь продвинуть?!

Интересно во всём этом только одно — и это не Тепляковы. В конце концов, дети их вырастут, кормить их на халяву никто не будет — хватит халявы и у папы с мамой, имена свои скандинавские они или поменяют на нормальные, чтобы их сверстники не дразнили, или сократят для удобства общения и, есть шанс, начнут кем-нибудь где-нибудь работать. Подсобные рабочие всегда нужны. Дворники, грузчики, нянечки в больницах… Никаких других шансов в реальной жизни образовательный эксперимент их папочки им не даст. Ну, или эмигрируют туда, где можно сесть на пособие и жить на него всю жизнь. А вот что очень интересно и на что никто ответа не даёт, кто за сценой за ниточки дёргает и их крышует? Чья афера? Кукловод кто? Неясные намёки на Грефа с его скандальными выкаблучиваниями по части образования и стоящей за ним «Высшей школой экономики» — это не доказательство. Хотя многое объясняют…