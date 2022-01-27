27 января… День снятия блокады Ленинграда. День взятия Красной армией Освенцима — Аушвица-Биркенау. Международный день Холокоста. Первая дата — 1944 год. Праздник со слезами на глазах — это про неё. Треть миллиона погибших на фронте, защищая Ленинград. Более 100 тысяч пропавших без вести. Снарядом разорвало, бомба рядом упала, не нашли тело в лесах и болотах — смерть не задокументирована… До сих пор поисковики на местах боёв находят останки погибших. Более 600 тысяч умерших от голода, холода и болезней мирных жителей. Почти 30 тысяч горожан, погибших от бомбёжек и артобстрелов. Таблички с надписями «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» на стенах домов нынешнего Санкт-Петербурга — про это. Интересно, они ещё есть, те таблички? В Ленинграде были, видел.

В 1970-м, когда был там в первый раз, 9 мая папа повёл на Пискарёвское кладбище. Море людей, море цветов… У нас там в братских могилах родня лежала — с дореволюционных времён часть семьи в этом городе жила. Там навеки и остались… Мама поступила перед войной в местный Иняз, войну пережила в эвакуации и вернулась доучиваться после снятия блокады. Как она вспоминала крыс, которые серым морем шли по утреннему Невскому проспекту, к Неве на водопой! До конца жизни она их смертельно боялась — и не зря. Блокадные ленинградские крысы людей не боялись — они к человечине привыкли. Дедушку перед войной как раз перевели служить в Ленинград. Пока он воевал, в запертой квартире, в доме Адмиралтейства, который так и не разбомбили, пережило блокаду и уцелело бабушкино пианино, ещё дореволюционное, которое сохранилось в семье до сих пор, старинные ноты и семейные фотографии.

Что там за опрос проводил на «Дожде» Дымарский, насчёт того, не надо ли было Ленинград сдать немцам? Хороший такой опрос. Ёмкий. На тему процента среди зрителей телеканала потенциальных дезертиров и предателей, что ли? Ну, каждому своё… Кто-то на крышах блокадного города гасил немецкие «зажигалки». Кто-то пускал сигнальные ракеты, пытаясь обозначить для их самолётов, шедших бомбить Ленинград, стратегические объекты. Их ловили, сажали, расстреливали — но никуда не делась эта порода. Милый, симпатичный православный священник, живущий сейчас в этом городе, сын флотского офицера, автор термина «победобесие» — насчёт Парадов Победы, Бессмертного полка и сохранения памяти о войне, которое в нашей стране ещё существует, как раз из них. И его соратники и единомышленники, столь многочисленные в рядах людей, которые называют себя «творческой интеллигенцией», тоже.

Более трёх четвертей века прошло с окончания войны, а люди те же. Герои и трусы, порядочные и негодяи, предатели и патриоты, готовые идти на защиту своей страны от нападения врага и погибать за неё или пытающиеся отсидеться, а то и перейти на сторону этого врага, пока не поздно, предав всё и всех, лишь бы обеспечить себе своё личное, персональное, сытое и если не богатое, так хотя бы чуть лучшее, чем у других будущее… Идут поколения, одно за другим, а люди не меняясь по своей внутренней сути, остаются теми, кто они есть. Ничто их не меняет, не исправляет и не делает лучше — ни война, ни блокада Ленинграда, ни Освенцим. И где-то в другом времени и других мирах вечно горят Бадаевские склады, плачут умирающие от голода дети, замерзают дистрофики, воры делят украденные продуктовые карточки, барыги отторговывают у умирающих картины и драгоценности, кому-то не хватило блокадной пайки хлеба, а у кого-то ожирение и спецпаёк…