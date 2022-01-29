Про ковид и туалетную бумагу

Приехали после новогодних и рождественских каникул друзья и знакомые, которые по случаю прорвались к внукам — кто в Париж, кто в Лондон, кто в Нью-Йорк, кто в Берлин или Прагу. Поделились впечатлениями и фотографиями, благо, цифровая техника позволяет перекинуть их тебе в один момент. Ну, что сказать? Зрелище мрачноватое. По сравнению с мировыми столицами и мегаполисами Москва — красавица. В Питере у Беглова, конечно, мусорный коллапс, как будто у него на этом деле неаполитанская каморра сидит или нью-йоркская коза ностра (и откуда только в Северной столице итальянские профсоюзы мусорщиков со своими, всем в мире известными заморочками?!), но в Москве у Собянина убирают. Иллюминация горит, фонари светят, люди ходят, транспорт ездит…

Да, на праздник были пробки. Но после, вроде, разошлось. Да, QR-коды всех раздражают и на мэрию горожане привычно ворчат за всё, что городские чиновники насчёт борьбы с коронавирусом придумывают. И маски раздражают. А те, кто их не носит, раздражают ещё больше. И раздражают прививки, особенно необходимость ревакцинироваться. Но «антиваксеры» выбешивают гораздо больше, тем более, что вред от них ещё и в том, что они других заражают. Но по сравнению с теми бунтами, протестами, демонстрациями и акциями показательного неповиновения властям, которые сплошь и рядом проходят на Западе и тем, как жёстко их там разгоняют… Это мы ещё плохо понимаем, как нам с властями нашими друг с другом повезло!

Что до идеи, что это всё Гейтс выдумал, чтобы народ чипировать, что бы это ни значило, а на самом деле нет никакого коронавируса… Только что друг похоронил жену — на 12 лет моложе его. Остались трое детей, к счастью, уже взрослые, четыре кота и он, внезапно ставший вдовцом. Она боялась вакцинироваться: вены, диабет… Уговорить было нереально, спорить бесполезно. В итоге единственная в семье не привилась. Положили в больницу в тяжёлом состоянии — 40% поражения лёгких. Кислород. Состояние резко ухудшилось — 90% поражение лёгких. ИВЛ. И смерть. Врачи очень старались, но ничего не смогли сделать. И кому теперь от всего этого легче?! Что до того, что на всей медицине кто-то зарабатывает: и на вакцинах, и на масках, и на аппаратуре ИВЛ и нечего им, гадам, своими деньгами помогать…

На туалетной бумаге тоже её производители зарабатывают. Можно в знак протеста ей не пользоваться. Примерно такой же смысл будет, только жизнью не надо рисковать, ни своей, ни чужими. На хлебе и воде, на молоке и иясе, масле и сыре, на капусте с картошкой и макаронах. И что теперь, с голоду сдохнуть, чтоб на тебе никто, не дай Б-г, не заработал?! Идиотская логика. Что до того, что все ограничения для непривитых, а также работа на удалёнке и всё такое прочее есть попрание прав граждан и надо любой ценой против этого протестовать, вплоть до скандалов и мордобоя в транспорте, стрельбы по людям в МФЦ или ношения в знак протеста шестиконечных жёлтых звёзд, как по своему природному идиотизму сделал один известный артист из особо нервных… Ехали бы они все в добрую демократическую Европу жить, что ли? Так стало бы всем от этого проще. И тем, кто, как та Баба-Яга, против. И всем остальным. Хорошее же решение! Конструктивное.