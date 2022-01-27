Из жизни российской политической элиты… Дошло до автора видеообращение депутата Рашкина, в котором тот заявляет, что пальнул по лосю, перепутав его… с кабаном. Лосегубец хренов! И тут задал себе, невольно автор вопрос: как можно было перепутать лося с кабаном?! До того звери разные… Это как берёзу с пальмой спутать или морского слона с обыкновенным, хоть индийским, хоть африканским. Ну, или как Валуева с Ольгой Бузовой. Длинноногая и длинношеяя стройная скотина и приземистый до полной упёртости в землю хряк — близнецы-братья?! Ох, не надо бы Рашкину говорить — ни на камеру, ни без неё. Дал бы обет молчания, сильно бы рейтинг КПРФ поднял. Заодно и сам бы, если не за умного сошёл, так хотя бы не за того, кем по всему выходит, когда смотришь, что он делает и как это всё объясняет.

При этом последние новости с полей охоты депутата: собрался он в возмещение убытка, нанесённого родной природе, приобрести лося и выпустить в том же лесу, где завалил того, на котором его поймали. Проснулась любовь к животному миру отечества нашего в сердце у браконьера. Причём готов приобрести лося хоть в России, хоть в Америке, за совсем большие деньги. Канадского или аляскинского сохатого ему впаривают, что ли? Главное, чтобы он под маркой лося в лесу какого-нибудь пекари, бизона или овцебыка не выпустил, а то и скунса. Кто его знает, с кем Рашкин теперь, после кабана, может лося спутать? И невредно было бы, если бы делалось это без самодеятельности, под присмотром и контролем природоохраны. А то выяснится, что забыл про документы на ввоз или ветеринарное свидетельство на ввозимую живность. С него станется!

В противном случае всё опять закончится тушей в багажнике — на сей раз американского происхождения. А чем зверь виноват? Гулял себе по американским лесам, внутренне понимая, что КПРФ там нет и никакой Рашкин ему не грозит, и вдруг его отлавливают, везут незнамо куда — через половину планеты, а там он — убийца лосей, ужас, несущийся на крыльях лосиной ночи… Может, запретить Рашкину в законодательном порядке к лосям приближаться ближе, чем на километр? Ну, и к кабанам заодно — на всякий пожарный случай. Их, конечно, не так жалко, как лосей, но они тоже существа живые. Чего это с ними депутаты будут экспериментировать? А коли очень хочется Рашкину ущерб, который он нанёс природе возместить, пускай вернёт деньгами. Фондов специализированных у нас много — найдут, куда их деть…